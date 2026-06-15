Nel corso del 2025 l’economia della Campania ha continuato a crescere, seppur con ritmi contenuti. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto della Banca d’Italia sull’andamento regionale, che evidenzia un’espansione del prodotto pari allo 0,9%, in linea con l’anno precedente e superiore sia alla media nazionale sia a quella del Mezzogiorno.

Crescita stabile ma differenziata tra i settori

Secondo l’indicatore trimestrale elaborato da Bankitalia, la moderata espansione è stata sostenuta soprattutto dal miglioramento del comparto dei servizi e, in misura più lieve, dall’industria, mentre il settore delle costruzioni ha registrato una crescita più marcata grazie agli investimenti pubblici.

"Nel corso del 2025 in Campania è proseguita, seppur su ritmi contenuti, l'espansione dell'attività economica", si legge nel rapporto.

L’analisi segnala inoltre che la fase negativa dell’industria regionale sembra essersi arrestata. L’indagine sulle imprese campane indica infatti che il saldo tra aziende con fatturato in crescita e quelle in calo è tornato positivo.

Tra i comparti, l’agroalimentare mostra segnali di miglioramento diffuso, mentre l’automotive continua a registrare un calo della produzione negli stabilimenti regionali, penalizzato dalla domanda interna e da quella estera.

In netto miglioramento invece il settore dei servizi, dove la quota di imprese con fatturato in crescita supera di oltre un quarto quella delle aziende in difficoltà.

Il turismo beneficia dell’aumento delle presenze straniere, con effetti positivi sul traffico aeroportuale, mentre anche il sistema portuale registra un’espansione sia nei passeggeri sia nelle merci, con l’eccezione del traffico su rotabili.

Investimenti, export e scenario delle imprese

Le costruzioni continuano a essere sostenute dagli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dagli investimenti degli enti locali in opere pubbliche, contribuendo in modo significativo alla crescita del comparto.

Bankitalia rileva inoltre un aumento della spesa per investimenti delle imprese campane, anche se non uniforme tra i settori: industria e servizi mostrano dinamiche divergenti, con aziende in crescita e in riduzione sostanzialmente equivalenti.

Le aspettative per l’anno in corso indicano una spesa in conto capitale stabile rispetto al 2025, segnale di prudenza da parte del sistema produttivo.

Sul fronte estero, dopo il calo del 2024, le esportazioni campane tornano a crescere grazie soprattutto al comparto farmaceutico, ma anche agli aeromobili e alla metallurgia. In difficoltà resta invece l’automotive, con un forte calo delle vendite verso gli Stati Uniti, mentre si stabilizza l’agroalimentare.

Nonostante il quadro di crescita moderata, il rapporto evidenzia come la quota di imprese in utile o in pareggio resti elevata, in linea con gli ultimi due anni, e come le riserve di liquidità delle aziende campane continuino a essere ampie, garantendo una certa solidità finanziaria al sistema produttivo regionale.