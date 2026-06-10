Ad aprile, i prestiti al settore privato in Italia hanno registrato un incremento significativo del 2,8% su base annua, superando il 2,7% del mese precedente. Questa crescita, calcolata secondo la metodologia armonizzata del Sistema Europeo delle Banche Centrali, ha interessato sia le famiglie, con un aumento del 2,6% (seppur in lieve calo rispetto al 2,7% di marzo), sia le società non finanziarie, che hanno visto i prestiti salire del 3,1%, in accelerazione rispetto al 2,8% del mese precedente. L'andamento positivo si estende anche ai depositi e alla raccolta obbligazionaria, delineando un quadro di dinamismo nel credito bancario.

Dettagli su prestiti, depositi e tassi di interesse

Analizzando più a fondo i dati di aprile, si osserva che i depositi del settore privato sono cresciuti del 2,9% su base annua, mostrando un'accelerazione rispetto al 2,5% del mese precedente. Anche la raccolta obbligazionaria ha evidenziato un robusto aumento del 4,2%, superando il 3,9% di marzo.

Sul fronte dei tassi di interesse, il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) sui nuovi prestiti alle famiglie destinati all'acquisto di abitazioni ha raggiunto il 3,91%, in rialzo rispetto al 3,81% registrato a marzo. In questo contesto, la quota di tali prestiti con un periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno è salita al 21,2%, rispetto al 17,3% del mese precedente.

Per il credito al consumo, il TAEG sulle nuove erogazioni si è posizionato al 10,41%, leggermente superiore al 10,34% del mese precedente.

Per le società non finanziarie, i tassi di interesse sui nuovi prestiti si sono attestati al 3,56% (contro il 3,38% di marzo). Nello specifico, per importi fino a un milione di euro, il tasso è stato del 4,28%, mentre per i prestiti di importo superiore a tale soglia si è registrato un tasso del 3,15%. I tassi passivi applicati sul complesso dei depositi in essere sono rimasti stabili allo 0,65%, confermando il valore del mese precedente.

Dinamica dei prestiti e della raccolta

La dinamica dei prestiti e della raccolta evidenzia un trend consolidato. Ad aprile, l'ammontare complessivo dei prestiti a imprese e famiglie ha mostrato una crescita del 2,7% su base annua, un dato che conferma la variazione registrata nel mese precedente.

Questo percorso di espansione è particolarmente evidente per le famiglie, che registrano il sedicesimo mese consecutivo di incremento nei prestiti, e per le imprese, per le quali si tratta del decimo mese consecutivo di crescita.

Parallelamente, la raccolta indiretta, che comprende gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, ha segnato un aumento di 98,8 miliardi di euro nel periodo tra marzo 2025 e marzo 2026. Di questa cifra, 42,8 miliardi di euro sono attribuibili alle famiglie, mentre 16,5 miliardi di euro provengono dalle imprese, a testimonianza di una crescente propensione all'investimento.