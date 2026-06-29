La gestione dell'assistenza quotidiana per i cittadini in età avanzata rappresenta una delle sfide sociali ed economiche più rilevanti per le famiglie italiane contemporanee. Con l'obiettivo di fornire un supporto concreto e strutturato, il quadro normativo corrente ha introdotto la nuova prestazione universale dedicata alla terza età, comunemente definita come Bonus Anziani. Questa misura si inserisce all'interno delle politiche di riforma volte a migliorare l'offerta dei servizi di cura e a contrastare l'isolamento delle persone non autosufficienti.

L'agevolazione economica non si configura come un semplice sussidio a pioggia, ma come un piano di intervento personalizzato, mirato a coprire le spese vive legate all'assunzione di assistenti familiari, comunemente denominati badanti, o all'acquisto di servizi professionali di cura e assistenza domiciliare.

I requisiti anagrafici e la valutazione della non autosufficienza

Per poter accedere a questo importante beneficio economico, il legislatore ha stabilito dei criteri di accesso molto stringenti e dettagliati, sia dal punto di vista anagrafico sia da quello prettamente sanitario. Il primo requisito fondamentale riguarda l'età del beneficiario, che deve aver compiuto almeno ottantun anni. Accanto al dato anagrafico, l'elemento cruciale è la certificazione dello stato di non autosufficienza grave.

Questa condizione medica deve essere formalmente accertata dalle commissioni sanitarie integrate operanti presso l'Inps, le quali valutano l'effettiva impossibilità del soggetto di svolgere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Il bonus è destinato prioritariamente a coloro che si trovano in una situazione di estrema fragilità, offrendo una tutela aggiuntiva rispetto alle tradizionali indennità di accompagnamento già previste dal sistema previdenziale italiano.

La soglia Isee e la determinazione dell'importo dell'aiuto

Dal punto di vista prettamente economico, l'accesso alla prestazione universale è strettamente subordinato alla verifica della situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare del richiedente.

Lo strumento utilizzato per questa selezione è l'Isee per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. La normativa attuale stabilisce che il valore dell'indicatore Isee non debba superare la soglia massima di 8.000 euro annuali. Questo limite economico evidenzia la volontà di concentrare le risorse pubbliche disponibili verso le fasce di population a bassissimo reddito, che incontrano maggiori difficoltà nel sostenere i costi elevati dell'assistenza privata. L'importo del bonus, erogato su base mensile, è finalizzato esclusivamente alla remunerazione del personale di cura regolarmente assunto con contratto di lavoro domestico, garantendo così anche la trasparenza e la legalità dei rapporti d'impiego.

Le modalità di presentazione della domanda all'Inps

La procedura per l'ottenimento del Bonus Anziani richiede una serie di passaggi amministrativi che devono essere eseguiti con estrema precisione. La domanda deve essere trasmessa in via telematica direttamente all'Inps, utilizzando i canali digitali messi a disposizione sul portale istituzionale dell'ente di previdenza. Il cittadino può procedere in autonomia se in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale, noto come Spid, oppure della Carta di Identità Elettronica. In alternativa, per evitare errori nella compilazione della modulistica o nel caricamento dei documenti sanitari obbligatori, è sempre possibile rivolgersi ai patronati o ai centri di assistenza fiscale presenti sul territorio. Una volta completata l'istruttoria, l'Inps provvede all'erogazione delle somme spettanti, offrendo un sollievo economico fondamentale per la gestione quotidiana della terza età.