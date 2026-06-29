Le principali Borse europee aprono la settimana con andamenti contrastati, all'indomani degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ora cessati in attesa della ripresa dei negoziati tra i due Paesi.

Milano guida i rialzi

Tra i principali listini europei, Milano guadagna lo 0,4%, seguita da Francoforte (+0,3%). Restano invece poco sotto la parità Madrid (-0,05%), Londra (-0,1%) e Parigi (-0,15%).

Positivi anche i future di Wall Street, mentre gli investitori attendono i dati sulla fiducia dei consumatori, sull'industria e sui servizi dell'Eurozona e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas.

Materie prime in crescita

Prosegue il rialzo delle materie prime energetiche. Il Wti sale dello 0,7% a 69,73 dollari al barile, mentre il gas avanza dell'1,28% a 41,37 euro per megawattora. In lieve crescita anche l'oro, che guadagna lo 0,2% attestandosi a 4.063,58 dollari l'oncia.

Sul fronte obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund decennali si mantiene a 73,3 punti base. Il rendimento del titolo italiano scende al 3,58%, quello del Bund resta al 2,85%, mentre il rendimento del decennale francese cala al 3,63%. Il dollaro si indebolisce sia nei confronti dell'euro sia della sterlina.

Corrono i semiconduttori

Tra i comparti più brillanti spicca quello dei semiconduttori, sostenuto dalla raccomandazione di acquisto espressa dagli analisti di Barclays su StMicroelectronics.

Il titolo Stm sale del 3,8%, Infineon guadagna il 3,2%, mentre Soitec mette a segno un balzo vicino al 9%.

Energia e banche in ordine sparso

Il rialzo di petrolio e gas sostiene anche il comparto energetico. In evidenza Saipem (+2,6%) e Subsea7 (+1,42%), in vista della fusione tra i due gruppi. In progresso anche Eni (+1,45%) e Repsol (+1,3%), mentre risultano più caute Shell (+0,2%) e Bp (+0,15%). In lieve calo TotalEnergies (-0,15%).

Andamento misto per il settore bancario: avanzano Santander (+0,5%), Mps (+0,3%) e Mediobanca (+0,25%), mentre arretrano Commerzbank (-0,6%), Bper (-0,35%), Unicredit (-0,25%) e Banco Bpm (-0,2%). Intesa Sanpaolo resta invariata.

Auto contrastate

Seduta negativa per diversi titoli automobilistici europei, con Volkswagen in calo dell'1,45%, Bmw dell'1,2% e Renault dello 0,6%.

Più contenuto il rialzo di Stellantis (+0,3%), mentre Ferrari guadagna l'1% dopo aver registrato il tutto esaurito in Cina per gli ordini della Luce.