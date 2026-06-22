I principali listini europei hanno registrato una chiusura in ordine sparso nella giornata del 22 giugno 2026, mostrando andamenti differenziati tra le maggiori piazze finanziarie del continente. La seduta è stata caratterizzata da un contesto internazionale influenzato dall'avvio di negoziati tra Stati Uniti e Iran e dalla riapertura dello stretto di Hormuz, fattori che hanno contribuito a modellare il clima dei mercati.

Andamento delle Borse il 22 giugno

La Borsa di Parigi ha chiuso la giornata in calo, segnando una flessione dello 0,25%, con l'indice Cac 40 che si è attestato a 8.400 punti.

Diversamente, Francoforte ha archiviato la seduta con un rialzo dello 0,62%, portando il suo indice Dax a quota 25.139 punti. Anche la piazza finanziaria di Londra ha mostrato un andamento positivo, con il Ftse 100 in crescita dello 0,72%, chiudendo a 10.437 punti.

Parallelamente agli sviluppi economici, a Londra si è registrata la candidatura a premier del deputato laburista Andy Burnham, in sostituzione di Keir Starmer. Questa mossa è stata percepita come un elemento stabilizzante, volto a prevenire potenziali vuoti di potere nel panorama politico del paese.

Contesto settimanale e dati precedenti

Analizzando il contesto più ampio della settimana, l'indice pan-europeo Stoxx Europe 600 ha evidenziato una flessione complessiva dello 0,22%, chiudendo a 635,93 punti.

I dati di chiusura di venerdì 20 giugno 2026 offrono un quadro più dettagliato degli andamenti precedenti. In quella giornata, il Ftse 100 di Londra aveva registrato un calo dello 0,33%, fermandosi a 10.365,49 punti, mentre il Cac 40 di Parigi aveva perso lo 0,24%, chiudendo a 8.451,34 punti.

In controtendenza, il Dax di Francoforte aveva mostrato un aumento dello 0,12%, raggiungendo quota 25.063,91 punti alla fine della giornata di venerdì. Questi dati complessivi sottolineano come la volatilità e le incertezze internazionali abbiano generato un impatto diversificato sui principali mercati azionari europei, con risposte non uniformi tra le diverse borse.