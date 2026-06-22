La Borsa di Milano ha concluso la seduta odierna con una lieve flessione, rispecchiando un andamento generale di cautela sui mercati europei. L'indice principale, il Ftse Mib, ha registrato un calo dello 0,10%, attestandosi a quota 52.796 punti. La giornata è stata caratterizzata da performance contrastanti tra i principali titoli, con alcune società che hanno mostrato una notevole vitalità e altre che hanno subito significative prese di profitto.

I titoli in evidenza: rialzi e ribassi

Tra le azioni che hanno saputo distinguersi in positivo, Nexi ha brillato con un incremento del 3,28%, confermando l'interesse degli investitori nel settore dei pagamenti digitali.

Ottima performance anche per StMicroelectronics (St), che ha chiuso la giornata con un solido rialzo del 2%. A seguire, il comparto automobilistico ha visto Stellantis avanzare dell'1,45%, mentre Unipol ha registrato un progresso dell'1,15%, evidenziando una certa resilienza nel settore assicurativo.

Sul versante opposto del listino, diverse società hanno subito pesanti ribassi. Il settore aerospaziale e della difesa ha visto Avio perdere il 4,68%, seguita da Fincantieri con un calo del 3,72% e Leonardo che ha ceduto il 3,75%. Anche il comparto del lusso e della moda ha registrato una giornata difficile, con Moncler in flessione del 3,07% e Brunello Cucinelli che ha perso il 3,35%, segnalando una certa volatilità in un settore solitamente robusto.

Contesto di mercato e settori specifici

La seduta fiacca di Piazza Affari si è inserita in un contesto europeo altrettanto prudente, con i principali listini del continente che hanno mostrato una generale debolezza. Nel panorama macroeconomico, lo spread tra Btp e Bund, un indicatore chiave della fiducia degli investitori nel debito italiano, si è attestato a 61,9 punti base. Il rendimento del decennale italiano ha chiuso la giornata al 3,45%, fornendo un quadro stabile ma attento.

Analizzando i singoli settori, le utility hanno mostrato un andamento positivo, con Hera ed Enel che hanno registrato entrambe un aumento dell'1,2%, e A2a in crescita dello 0,5%. Questo suggerisce una preferenza degli investitori per titoli considerati più difensivi in un clima di incertezza.

Nel comparto bancario, le performance sono state più eterogenee: Fineco ha guadagnato l'1,4% e Unicredit lo 0,4%, mentre Intesa Sanpaolo ha chiuso in calo dell'1%, riflettendo dinamiche interne e percezioni diverse sul futuro del settore.

In sintesi, la giornata borsistica milanese è stata un mix di movimenti significativi, con il Ftse Mib che ha risentito della cautela generale, ma con singoli titoli che hanno saputo distinguersi, sia in positivo che in negativo, delineando un quadro di mercato dinamico e in costante evoluzione.