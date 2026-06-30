La Borsa di Milano ha avviato la seduta di martedì 30 giugno 2026 in leggero aumento, confermando i trend rialzisti osservati sui principali listini europei. Piazza Affari, infatti, ha registrato nei primi scambi una crescita dello 0,5%, allineandosi al progresso dello 0,8% segnato da Francoforte. L'indice principale, il FTSE Mib, si è attestato a quota 51.387 punti, con un incremento dello 0,44%, trainato in particolare dalle performance positive dei comparti industriali e tecnologici.

I titoli in evidenza a Piazza Affari

Tra i titoli più performanti sulla piazza milanese, si è distinto Avio, che ha registrato un significativo rialzo del 3,2%, raggiungendo i 30 euro.

Bene anche Prysmian, con un incremento del 3,35% a 149,6 euro, dopo aver ufficializzato il ricevimento della Notice to Proceed da parte di Transpower New Zealand per il potenziamento del collegamento HVDC dello Stretto di Cook. Tale approvazione segna l'avvio operativo del progetto, che entra così ufficialmente nel backlog del gruppo. Anche STMicroelectronics (STM) ha consolidato la propria posizione nel settore dei semiconduttori, con un rialzo del 2,72% a 65,32 euro. Unipol ha mostrato un aumento dell’1,4% in seguito all'impegno del 50,2% del capitale sociale a sottoscrivere tutte le nuove azioni nell’ambito dell’aumento di capitale, finalizzato a finanziare l’acquisto delle filiali Mps da Intesa Sanpaolo, una volta conclusa l’OPAS di Ca’ de Sass.

In controtendenza, invece, Diasorin ha ceduto l'1,2% e Amplifon il 2%.

Panoramica sui mercati internazionali e indicatori economici

La spinta positiva sui mercati europei ha beneficiato della chiusura tonica di Wall Street nella seduta precedente, dove il Dow Jones ha archiviato un +0,59%, l’S&P 500 un +1,18% e il Nasdaq un rally del 2,07%. Anche la Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi in rialzo dello 0,86%. Sul fronte obbligazionario nazionale, lo Spread BTP-Bund rimane stabile a 76 punti base; si registra anche un valore sotto la soglia dei 70 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano che scende al di sotto del 3,6%. Sul fronte valutario, l’euro scambia stabile intorno alla soglia di 1,14 dollari.

Nel comparto energetico, il prezzo del gas ha registrato un calo dello 0,4% a 42,2 euro/MWh, mentre il petrolio WTI a New York (scadenza agosto 2026) si è stabilizzato poco sopra la soglia dei 70 dollari al barile.

Commodity e asset digitali

Nel segmento delle PMI quotate su Euronext Growth Milan, prosegue la corsa di Alia Mentis, con un aumento del 10,2% a 4,63 euro, dopo il forte balzo messo a segno nel giorno del debutto sul listino. Nel comparto delle commodity, il prezzo dell’oro evidenzia un recupero, posizionandosi a 4.040 dollari l’oncia, mentre l’argento sfiora i 59,5 dollari. Tra gli asset digitali, il Bitcoin ha evidenziato una flessione, scivolando sotto i 59.500 dollari.