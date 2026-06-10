La volatilità continua a dominare i mercati finanziari internazionali, che reagiscono ai dati sull’inflazione statunitense oscillando tra prudenza e ottimismo. Gli operatori sperano che il rallentamento del dato possa spingere la Federal Reserve a mantenere invariati i tassi di interesse nel corso dell’anno.
Il calo dei future americani si attenua, mentre in Europa le principali Borse riducono le perdite: Londra segna un ribasso dello 0,13%, Parigi dello 0,23% e Francoforte dello 0,5%. In controtendenza Piazza Affari, che torna in territorio positivo con un progresso dello 0,13%.
Sul listino milanese spicca Banco BPM, in rialzo del 3,14%, mentre rimbalza STMicroelectronics (+2,39%). Acquisti anche su Poste Italiane (+1,8%) e Telecom Italia (+1,67%), sostenute anche dalla revisione al rialzo del rating da parte di S&P, che segue analoghe decisioni di Moody’s e Fitch.