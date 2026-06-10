La Borsa di Tokyo ha aperto la seduta del 10 giugno 2026 in territorio negativo. L'indice di riferimento Nikkei ha registrato un calo dello 0,71%, attestandosi a quota 64.949,45 punti. Questa flessione corrisponde a una perdita di 467 punti rispetto alla chiusura precedente, segnalando una giornata di crescente cautela per gli operatori di mercato.

Volatilità e contesto geopolitico

L'apertura è stata caratterizzata da una marcata volatilità, influenzata direttamente dalla ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran, insieme all'avanzamento delle operazioni militari israeliane nel sud del Libano, hanno creato un clima di incertezza.

Questi fattori geopolitici hanno esercitato una pressione significativa su diversi settori, con la tecnologia nuovamente sotto i riflettori per la sua sensibilità agli scenari di rischio globale.

Andamento dello yen sui mercati valutari

Sul mercato dei cambi, lo yen ha mostrato una chiara tendenza alla svalutazione. La valuta giapponese si è attestata a 160,30 sul dollaro statunitense e poco sopra il livello di 185 sull'euro. Questo indebolimento riflette la percezione di rischio degli investitori, che cercano rifugio in valute considerate più stabili in periodi di incertezza internazionale.

La situazione attuale, contraddistinta da un'elevata incertezza, richiede una vigilanza costante. Le tensioni in Medio Oriente e le loro potenziali ripercussioni sui mercati finanziari globali rimangono i principali elementi da monitorare per le future strategie di investimento.