Le borse europee hanno chiuso la seduta odierna con un bilancio prevalentemente positivo, sostenute dall'annuncio di un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran. L'intesa ha generato ottimismo tra gli investitori, portando a guadagni significativi. Francoforte ha registrato un incremento dell'1,05%, mentre Parigi ha segnato un rialzo dello 0,4%. L'unica eccezione è stata Londra, che ha mostrato debolezza, penalizzata dal calo dei titoli petroliferi Shell e BP. La piazza britannica ha risentito anche dell'attesa per la riunione della Bank of England di giovedì, dove si prevede la conferma dei tassi di interesse invariati, contribuendo alla cautela degli operatori.

L'impatto dell'accordo USA-Iran sui mercati europei

L'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran ha avuto un impatto diretto e significativo sui mercati finanziari europei. L'intesa ha spinto i principali indici azionari a nuovi massimi storici: lo STOXX 50 ha raggiunto 6.260 punti e lo STOXX 600 è salito a 640 punti. L'intesa mira a concludere un conflitto durato tre mesi, prevedendo la rimozione del blocco statunitense e la riapertura dello Stretto di Hormuz. La firma di un memorandum d'intesa è attesa venerdì in Svizzera. Tuttavia, una certa incertezza permane riguardo ai dettagli dell'accordo e alla risoluzione della questione del programma nucleare iraniano, elementi cruciali per la stabilità futura.

Conseguenze per l'energia e le strategie monetarie

Le ripercussioni dell'accordo si sono manifestate chiaramente nel settore energetico. Il raggiungimento dell'intesa ha innescato un calo significativo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali, influenzando negativamente i titoli delle compagnie energetiche quotate a Londra, come Shell e BP. Questa diminuzione del costo del greggio ha ridotto la pressione inflazionistica, attenuando l'urgenza per la Banca Centrale Europea (BCE) e la Bank of England (BoE) di procedere con ulteriori rialzi dei tassi d'interesse. I mercati monetari hanno rivisto al ribasso le proprie aspettative, prevedendo ora un unico aumento dei tassi da parte di entrambe le banche centrali entro la fine dell'anno, riflettendo una maggiore fiducia nella stabilizzazione dei prezzi.