Le principali Borse europee hanno aperto la seduta del primo giugno 2026 con un leggero calo, riflettendo l'incertezza generata dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Londra ha ceduto lo 0,23%, Parigi lo 0,15% e Francoforte lo 0,09%. Questo avvio debole è legato all'attesa di sviluppi nei negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti, che non hanno ancora raggiunto un accordo, mantenendo alta la cautela degli operatori.

Andamento dei Mercati e Settori

Il calo delle Borse europee si è manifestato con l'indice pan-europeo STOXX 600 in diminuzione dello 0,1% nelle prime contrattazioni.

La debolezza ha interessato la maggior parte dei settori; i titoli delle compagnie aeree, come Lufthansa e Air France, hanno registrato un lieve ribasso. In controtendenza, il comparto energetico ha segnato un aumento dell'1,1%, sostenuto dal rialzo dei prezzi del petrolio, che hanno superato il 2%. Tale incremento è dovuto agli scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran avvenuti durante il fine settimana, intensificando le preoccupazioni sulla stabilità regionale.

Contesto Geopolitico e Outlook Economico

Le tensioni in Medio Oriente, in particolare tra Iran e Stati Uniti, continuano a influenzare le aspettative degli investitori. Nonostante i negoziati in corso per un conflitto che dura da tre mesi, la situazione rimane incerta.

Anche i rapporti tra Israele e Hezbollah in Libano contribuiscono a mantenere un'alta attenzione sui mercati. In questo scenario, la domanda di energia in Europa e l'andamento dei prezzi delle materie prime restano elementi cruciali per gli operatori.

Nonostante il clima di incertezza, le previsioni sugli utili societari si sono mantenute migliori del previsto nell'attuale stagione di reporting. Inoltre, Goldman Sachs ha rivisto al rialzo il target a dodici mesi per l'indice di riferimento STOXX a quota 660, suggerendo una prospettiva di resilienza e recupero per i mercati azionari europei.