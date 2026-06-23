Le Borse europee hanno concluso la seduta del 23 giugno in calo, riuscendo tuttavia a contenere le perdite nonostante le pressioni negative provenienti dai mercati internazionali e le crescenti aspettative di rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Tra le principali piazze del continente, Londra ha terminato la giornata appena sotto la parità, registrando un lieve calo dello 0,09%. Francoforte, pur riducendo le perdite nel finale, ha chiuso a -0,98%, mentre Parigi ha segnato una flessione dello 0,71% e Madrid dello 0,3%. La performance peggiore è stata quella di Milano, che ha chiuso con un ribasso più marcato dell'1,46%, confermandosi la maglia nera della giornata.

Andamento degli indici europei e settori chiave

Il ribasso delle piazze europee si inserisce in un contesto di generale debolezza che ha interessato i mercati globali. L'indice pan-europeo STOXX 600 è sceso dell'1,3%, attestandosi a 631,06 punti, il livello più basso raggiunto da oltre una settimana. La maggior parte dei settori ha registrato chiusure in territorio negativo, con il comparto tecnologico che ha subito una contrazione particolarmente significativa, perdendo il 3,4%. Questa è stata la peggiore performance giornaliera per il settore da febbraio, riflettendo una generale riallocazione degli investimenti. Tra i titoli più colpiti in questo segmento figurano i produttori di semiconduttori: Infineon e STMicroelectronics hanno registrato ribassi rispettivamente del 5,7% e del 7,5%.

Anche i produttori di apparecchiature per semiconduttori, come ASML e Aixtron, hanno subito perdite superiori al 5%.

Fattori macroeconomici e performance aziendali

L'andamento negativo dei mercati è stato influenzato principalmente dalle attese di un imminente rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. A ciò si aggiungono le previsioni che vedono anche la Banca Centrale Europea in procinto di aumentare il costo del denaro entro la fine dell'anno. Secondo i dati raccolti, i mercati si attendono un incremento di 25 punti base da parte della BCE nei prossimi mesi. Il settore minerario europeo ha registrato una flessione del 4,5%, in linea con il calo dei prezzi dei metalli preziosi.

Sul fronte delle singole società, si evidenzia il crollo del 15,2% di Signify, leader mondiale nell'illuminazione, dopo l'annuncio di una nuova strategia aziendale che mira a un margine EBITA rettificato di circa il 10% entro il 2029. In controtendenza, le azioni di Heineken hanno mostrato un rialzo del 2,7%, a seguito della nomina di Rafael Oliveira come nuovo amministratore delegato, in sostituzione di Dolf van den Brink.