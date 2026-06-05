Le Borse europee hanno registrato una significativa frenata il 5 giugno 2026, risentendo dell'avvio in calo di Wall Street e dell'aumento dei rendimenti sui titoli obbligazionari. Questa tendenza al ribasso ha visto Milano chiudere con un calo dello 0,5%. Nel panorama europeo, Londra ha mostrato un leggero progresso dello 0,3%, mentre Parigi è rimasta sostanzialmente stabile e Francoforte ha ceduto lo 0,4%. Oltreoceano, gli indici americani hanno evidenziato una chiusura negativa: l’S&P 500 ha perso lo 0,7% e il Nasdaq è scivolato dell’1,5%, con il comparto tecnologico particolarmente colpito dalle vendite.

Fattori di mercato e performance dei titoli

L’indebolimento generale dei mercati è stato alimentato dai crescenti timori di un possibile rialzo dei tassi di interesse. Questi timori sono emersi dopo la pubblicazione di ottimi dati sul mercato del lavoro americano nel mese di maggio, che potrebbero spingere le banche centrali a politiche monetarie più restrittive. Di conseguenza, i rendimenti dei Treasury statunitensi hanno registrato un aumento di 6 punti base, attestandosi al 4,52%, mentre i Btp italiani hanno visto i loro rendimenti avanzare di 3 punti base, raggiungendo il 3,79%. A Piazza Affari, la situazione ha pesato su diversi titoli di rilievo: Stm ha subito un calo del 5,4%, Prysmian del 2,7% e Stellantis dell’1,3%.

Anche il settore bancario ha mostrato debolezza, con Unicredit in flessione dell’1%, Banco Bpm dello 0,8% e Intesa dello 0,5%, penalizzate anche dalla richiesta di un “contributo” avanzata dal vice premier Matteo Salvini.

Contesto geopolitico e materie prime

L’incertezza persistente sulla situazione in Medio Oriente ha continuato a influenzare negativamente il sentiment degli investitori, mantenendo elevata la volatilità. La mancanza di un accordo per la cessazione del conflitto tra Iran e Stati Uniti contribuisce a un clima di cautela. Sul fronte delle materie prime, il petrolio ha registrato un ritracciamento: il Wti è sceso dell’1,5% a 91,6 dollari al barile, e il Brent ha ceduto l’1% a 94,11 dollari.

Nonostante il quadro generale, alcuni titoli a Milano hanno saputo distinguersi, muovendosi in controtendenza: Inwit ha guadagnato il 3,5%, Amplifon il 2,9%, Campari il 2,5% e le utilities, con Italgas in testa, hanno avanzato del 2,3%. Positiva anche la performance di Mps, che ha registrato un rialzo dell’1,3% dopo essere stata promossa da Equita, insieme a Mediobanca (+1,1%). Infine, Pirelli è rimasta in territorio negativo, con una perdita dell’1,2%, a seguito di un attacco ribassista da parte di Grizzly Research.