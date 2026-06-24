Le Borse europee hanno concluso la giornata di scambi in ordine sparso, riflettendo un quadro di incertezza e attesa. Le principali piazze finanziarie del continente hanno registrato andamenti differenti, con l'attenzione degli operatori costantemente rivolta agli sviluppi geopolitici in Medio Oriente e, in particolare, alla delicata situazione dello Stretto di Hormuz, un crocevia marittimo di fondamentale importanza. Nel dettaglio, la borsa di Parigi ha mostrato una chiusura in rialzo, segnando un incremento dello 0,54%, mentre la piazza di Londra ha guadagnato lo 0,31%.

Al contrario, la borsa di Francoforte ha registrato una flessione, chiudendo in calo dello 0,62%.

Fattori di incertezza e andamento settoriale

Il comparto tecnologico ha vissuto una giornata difficile, penalizzato dalle dinamiche legate agli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale, che hanno influenzato negativamente le performance complessive. Contestualmente, il focus degli investitori si è intensificato sullo Stretto di Hormuz, riconosciuto come un passaggio strategico cruciale per il transito di una quota significativa del petrolio mondiale. Le recenti tensioni e le notizie riguardanti una potenziale riapertura del transito marittimo hanno dominato il dibattito. È stato infatti annunciato che il passaggio è tornato completamente accessibile alle navi commerciali, una decisione che si inserisce nel contesto di una tregua temporanea legata alla complessa crisi mediorientale.

Effetti sui prezzi energetici e prospettive economiche

La notizia della riapertura dello Stretto di Hormuz ha avuto un impatto immediato e diretto sulle quotazioni del petrolio a livello globale. Il prezzo del Brent è sceso sotto la soglia dei 90 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) ha registrato ribassi significativi, arrivando fino al 10% in una singola seduta. Questo marcato calo del greggio, che ha complessivamente perso circa il 9% sui mercati internazionali, ha avuto l'effetto di ridurre le pressioni inflazionistiche e di migliorare le prospettive economiche per le imprese e i consumi, un beneficio particolarmente avvertito in Europa, data la sua forte dipendenza dai costi energetici.

Anche il prezzo del gas naturale ha mostrato una chiara flessione, contribuendo a rafforzare il clima di sollievo generale sui mercati finanziari europei. Nonostante questi segnali positivi, il livello di incertezza rimane elevato, poiché la piena stabilità della riapertura dello stretto è strettamente legata alla durata di un cessate il fuoco temporaneo e alla fragilità dei negoziati internazionali in corso nella regione.