Le Borse europee hanno registrato una giornata di forte positività il 15 giugno 2026, sostenute da un avvio in rialzo di Wall Street e dall'ottima performance dei titoli tecnologici, in particolare grazie all'impulso generato da Space X. Contemporaneamente, i mercati del petrolio e del gas hanno mostrato un netto calo: il WTI è stato scambiato a 80 dollari al barile e il Brent a 83 dollari. Questa flessione è stata innescata da un accordo provvisorio raggiunto tra Stati Uniti e Iran, dopo tre mesi di conflitto, che prefigura una potenziale ripresa dei flussi di greggio e gas naturale liquefatto attraverso lo Stretto di Hormuz a partire da venerdì.

Milano in rialzo: luci e ombre sui settori

A Milano, l'indice principale ha chiuso la giornata in rialzo dello 0,62%. Nonostante la tendenza positiva generale, alcuni settori hanno mostrato delle flessioni significative. Tra questi, Eni ha registrato un calo del 5,2%, e le utilities come Snam, Italgas e Terna hanno perso circa l'1,8%. Questo andamento negativo per le utilities è stato influenzato dal crollo del prezzo del gas Ttf ad Amsterdam, che ha ceduto oltre il 7% attestandosi a 43,3 euro, generando un atteso effetto deflattivo sui prezzi dell'elettricità. Anche il titolo Avio ha subito una perdita, chiudendo a -2,6%.

Le performance dei campioni di Piazza Affari e il dinamismo delle banche

Sul fronte dei rialzi, Piazza Affari ha visto brillare diversi titoli di spicco. Stellantis ha segnato un impressionante +6%, seguita da Buzzi con un +4,9% e Ferrari, che ha guadagnato il 4,2% dopo essere stata promossa a 'overweight' da Morgan Stanley. Il settore bancario e assicurativo ha mostrato un notevole dinamismo: Bper e Mediolanum sono salite di circa il 3%, mentre Generali ha registrato un incremento del 2,3%, raggiungendo i 41,1 euro, grazie all'innalzamento del prezzo obiettivo da 45,4 a 71 euro da parte di Berenberg. Banca Generali ha brillato con un +5,1% dopo la promozione a 'buy' da parte di Jefferies. Anche Unicredit ha contribuito alla giornata positiva con un rialzo dell'1,32%.

Guardando agli altri mercati europei, Francoforte ha chiuso in crescita dell'1,4%, sebbene Commerzbank abbia ceduto l'1,6% alla vigilia della conclusione della prima fase dell'offerta. La Borsa di Parigi ha segnato un +1,13%, mentre Londra è rimasta sostanzialmente stabile.

Contesto di apertura e prospettive di mercato

I dati di apertura della giornata avevano già evidenziato un forte slancio per il mercato milanese, con l'indice che aveva raggiunto quota 52.039 punti, segnando un incremento dell'1,05% e stabilendo nuovi record. In questo contesto, il prezzo del Brent era sceso a 82 dollari al barile e il gas aveva registrato una diminuzione del 3%. L'andamento dei titoli petroliferi rifletteva questa tendenza al ribasso: Eni aveva perso il 4,33%, Saipem il 2,08% e Snam l'1,08%.

Al contrario, il settore bancario aveva mostrato una robusta crescita fin dall'inizio: Bps +1,84%, Bpm +2,53%, Intesa San Paolo +2,3%, Unicredit +2,77% e Unipol +1,03%. Anche i titoli del lusso si erano distinti, con Cucinelli a +3,02% e Moncler a +1,0%. Il quadro generale era completato da uno spread in calo a 70 punti base e da una tendenza inflazionistica che mostrava segnali di raffreddamento, suggerendo un inizio di settimana promettente per i mercati.