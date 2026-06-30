Le Borse europee hanno concluso la giornata del 30 giugno 2026 con un segno positivo, trainate da un duplice fattore: il progressivo raffreddamento dell'inflazione e una rinnovata ondata di fiducia negli investimenti legati all'intelligenza artificiale. Gli operatori di mercato hanno mantenuto alta l'attenzione sulle future decisioni delle banche centrali in merito ai tassi d'interesse, un elemento cruciale per le prospettive economiche. In questo scenario, il comparto tecnologico si è affermato ancora una volta come uno dei principali motori di crescita per i listini del Vecchio Continente.

Nel dettaglio, la Borsa di Francoforte ha registrato un solido incremento dell'1,5%, seguita da Parigi con un +0,44% e Londra con un +0,12%. Questo clima di ottimismo è stato ulteriormente alimentato dalla percezione di una solida tenuta degli investimenti nel settore dell'IA. Parallelamente, i mercati hanno continuato a monitorare con vigore le complesse dinamiche geopolitiche in Medio Oriente, con particolare riguardo alle mosse di Stati Uniti e Iran e alla situazione strategica nello stretto di Hormuz, fattori che possono influenzare la stabilità globale.

Il ruolo propulsivo del settore tecnologico e dell'IA

Il settore tecnologico ha goduto di una spinta significativa grazie ai risultati eccezionali di aziende chiave come Micron Technology.

Questi dati hanno giocato un ruolo fondamentale nel dissipare i timori che aleggiavano su una potenziale "bolla" legata all'intelligenza artificiale. I solidi risultati trimestrali di Micron, che hanno visto gli utili balzare a 28 miliardi di dollari, superando ampiamente le stime di 4 miliardi, hanno generato un impatto positivo non solo sulle piazze finanziarie asiatiche, quali Tokyo e Seul, ma hanno anche fornito un robusto sostegno ai listini europei. La ritrovata fiducia nella capacità di tenuta e di crescita degli investimenti nel comparto tecnologico e dell'IA ha così favorito una decisa ripresa, invertendo la tendenza negativa osservata nelle sedute precedenti.

Inflazione in calo e dinamiche energetiche globali

Il raffreddamento dell'inflazione ha rappresentato un fattore determinante, contribuendo a delineare un contesto più favorevole per l'andamento dei mercati azionari. Sul fronte energetico, si è assistito a una continua discesa dei prezzi del petrolio e del gas, una tendenza favorita anche dalla progressiva riapertura e normalizzazione del traffico navale nello strategico stretto di Hormuz. In Italia, Piazza Affari ha chiuso la giornata a +0,28%, raggiungendo i 51.782,91 punti. Tra i titoli che hanno registrato le performance più brillanti si segnalano Stm (+4,4%), Prysmian (+2,4%), Campari (+1,9%) ed Enel (+1,7%). Al contrario, il settore bancario ha mostrato alcuni segnali di debolezza, con alcune vendite. A livello europeo, l'indice Dax di Francoforte ha concluso a 25.023,39 punti (+1,24%), l’Ftse 100 di Londra a 10.535,31 (+0,70%) e il Cac 40 di Parigi a 8.431,61 (+0,55%).