Le borse europee hanno chiuso in positivo, con Milano leader (+1,45%), seguita da Madrid (+1,4%), Francoforte (+1,25%), Parigi (+1,2%) e Londra (+0,15%). Nonostante future Usa deboli, ha prevalso l'ottimismo per un possibile dialogo tra Stati Uniti e Iran sulla crisi in Medio Oriente. L'attenzione è ora sui dati macroeconomici imminenti: indici PMI (Italia, Germania, Francia, Regno Unito, UE, USA), ISM, ordini di fabbrica e beni durevoli, richieste sussidi e tasso di disoccupazione negli Stati Uniti.

Settori e titoli in evidenza

Acquisti concentrati sul settore semiconduttori: Stm (+9%) per stime ricavi Data Center, Infineon (+5,4%), Nordic (+2,26%).

Il lusso ha visto rialzi per Persimmon (+3,35%), Swatch (+3%), Moncler (+1,3%) e Cucinelli (+1%).

Nel settore automobilistico, Porsche ha brillato con +4,45%. Stellantis (+2,9%) in solido rialzo, con il presidente John Elkann che ha dichiarato: "ha gettato le basi per la ripresa". Seguono Ferrari (+1,9%) e Mercedes (+1,7%).

Tra i titoli bancari, positivi Commerzbank (+1,8%), Unicredit (+1,55%), SocGen (+1,3%) e Intesa (+1,1%). Andamento contrastato per Mediobanca (+0,23%) e Mps (-0,12%).

Materie prime, valute e differenziali

Sul fronte materie prime, il greggio WTI è sceso dell'1,55% a 90,75 dollari al barile, con un calo più marcato (-5,44% a 93,7 dollari) in giornata. Il gas naturale ha perso il 2,16% a 48,04 euro al MWh.

L'oro è salito dello 0,65% a 4.533,39 dollari l'oncia.

Il dollaro si è mostrato debole, scambiando a 1,16 sull'euro e 1,35 sulla sterlina, e a 84,77 centesimi di euro, 158,84 yen e 73,67 sterline.

Il differenziale BTP-Bund decennali tedeschi è sceso a 71,1 punti (massimo 75,8 punti). Il rendimento annuo italiano è calato di 7,5 punti al 3,66% (minimo 3,79%). Il rendimento tedesco ha perso 5,3 punti (2,95%), quello francese 6,6 punti (3,56%).

Pochi i segni negativi, tra cui i petroliferi Bp (-1,476%), Shell (-0,7%) ed Eni (-0,67%), e il comparto difesa con Rheinmetall (-2,55%), Fincantieri (-2,24%), Leonardo (-2,08%) e Avio (-0,9%).