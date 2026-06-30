Le Borse europee hanno mostrato un andamento positivo a metà seduta, sostenute dall’avvio favorevole di Wall Street. L'indice paneuropeo Stoxx 600 ha segnato un progresso dello 0,8%, con Milano che si è distinta tra le migliori piazze finanziarie, registrando un rialzo dello 0,8%. Anche le altre principali Borse del Vecchio Continente hanno chiuso in territorio positivo: Francoforte ha avanzato dell’1%, Londra dello 0,6%, Madrid dello 0,2% e Parigi dello 0,06%.

Questo clima di fiducia è stato influenzato da diversi fattori. Le tensioni in Medio Oriente e le iniziative degli Stati Uniti per una possibile soluzione della crisi iraniana sono rimaste sotto attenta osservazione.

Contemporaneamente, i segnali di raffreddamento dell’inflazione in Italia, Francia e Germania hanno contribuito all'ottimismo degli operatori. I rendimenti dei titoli di Stato europei sono rimasti sostanzialmente stabili, con lo spread BTP-Bund a 77 punti e il rendimento del decennale italiano al 3,63%.

Andamento dei settori e titoli principali

I comparti tecnologico, finanziario e assicurativo hanno guidato i rialzi. Il settore tecnologico ha registrato un incremento significativo del 2,6%, alimentato dal rinnovato ottimismo sugli investimenti in intelligenza artificiale. Il comparto finanziario è cresciuto dello 0,8% e quello assicurativo dello 0,6%. Le utility hanno avanzato dello 0,1%, mentre il prezzo del gas ha segnato un aumento del 2,4%, raggiungendo i 43,67 euro al MWh.

Nel settore energetico, il petrolio WTI è salito dello 0,2% a 70,89 dollari al barile e il Brent dello 0,2% a 73,28 dollari.

Sul listino milanese, alcune azioni hanno brillato: Avio ha guadagnato il 6,4%, seguita da Nexi (+3,2%), Saipem (+3,1%), Unipol (+2,7%) e STM (+2,5%). Tra le banche, BPER è cresciuta dell’1,9%, Unicredit dell’1,5%, Mediobanca dell’1,4%, mentre MPS e Intesa hanno entrambe segnato un progresso dell’1,1%. Non tutti i titoli hanno seguito il trend positivo: Diasorin ha perso il 2,4%, Moncler il 2%, Cucinelli l'1,8% e Italgas l'1,5%. Da segnalare anche il rialzo del 4% di Trevi, grazie all’OPS di Icop.

In sintesi, la giornata borsistica europea ha riflesso un generale ottimismo, sostenuto sia da fattori macroeconomici, come la stabilizzazione dell'inflazione e la moderata crescita dei prezzi energetici, sia da dinamiche settoriali specifiche. Nonostante le tensioni geopolitiche rimangano un elemento di attenzione, la fiducia complessiva ha prevalso, con Milano che si è confermata tra le piazze più performanti del continente.