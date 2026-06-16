Le principali Borse europee hanno concluso la seduta del 16 giugno in rialzo, proseguendo il trend positivo già osservato nella giornata precedente. Questo incremento dei listini è stato significativamente favorito dalle crescenti attese per la possibile riapertura dello Stretto di Hormuz entro la fine della settimana, un fattore che ha notevolmente rafforzato la propensione al rischio tra gli investitori.

Andamento dei mercati europei

Analizzando nel dettaglio le performance, la Borsa di Londra ha registrato un aumento dello 0,61%, mentre Parigi ha segnato un rialzo dello 0,75%.

Francoforte, pur consolidando la sua posizione, ha mostrato un incremento più contenuto, pari allo 0,07%. Madrid è salita dello 0,69%, ma la migliore performance tra le principali piazze è stata quella di Milano, che ha chiuso la giornata con un robusto incremento dell'1,15%. A livello continentale, l'indice paneuropeo Stoxx 600 ha guadagnato lo 0,17%, attestandosi a 636,01 punti, con il settore dei beni e servizi industriali che ha evidenziato una crescita dell'1,2%.

Contesto globale e prezzi del petrolio

L'ottimismo che ha pervaso i mercati si lega strettamente alla valutazione di un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran. Tale intesa potrebbe aprire la strada a una ripresa delle forniture di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, una rotta marittima considerata cruciale per l'approvvigionamento energetico globale.

In questo scenario, i prezzi del petrolio Brent hanno continuato la loro discesa, stabilizzandosi intorno agli 82 dollari al barile. Questa diminuzione del costo del greggio ha contribuito ad alleviare alcune delle preoccupazioni relative all'inflazione, che avevano alimentato le aspettative di un'ulteriore stretta monetaria.

Focus sui titoli e le politiche monetarie

Tra i singoli titoli, STMicroelectronics ha registrato una flessione del 3,2% in seguito all'annuncio dell'intenzione di emettere obbligazioni convertibili per un valore di 1,5 miliardi di dollari. Al contrario, UniCredit ha mostrato un guadagno significativo del 3,5%, dopo che la Germania ha respinto un'offerta per l'acquisto di azioni Commerzbank, giudicandola a basso prezzo e ribadendo il sostegno a un'istituzione indipendente.

La stessa Commerzbank ha segnato un rialzo dell'1,4%. Nel complesso, il settore tecnologico ha evidenziato una lieve flessione, con il suo indice di riferimento in calo dello 0,2%.

Sul fronte delle politiche monetarie, la Banca Centrale Europea ha recentemente aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, una mossa volta a contrastare le persistenti pressioni inflazionistiche. Anche altre banche centrali a livello globale hanno adottato strategie simili; in particolare, la Banca del Giappone ha portato i suoi tassi ai massimi degli ultimi 31 anni. Per la settimana in corso, sono attese con interesse le decisioni in materia di politica monetaria da parte della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra, che potrebbero influenzare ulteriormente l'andamento dei mercati.