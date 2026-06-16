La nuova emissione del Btp Italia, titolo di Stato indicizzato all’inflazione italiana e destinato ai piccoli risparmiatori, ha registrato un riscontro significativo. La mattinata del 16 giugno 2026 ha visto una raccolta di 457 milioni di euro nella prima ora di collocamento, evidenziando un notevole interesse da parte degli investitori retail.

Con una durata di sei anni, il nuovo Btp Italia offre un tasso cedolare annuo reale minimo garantito (Iari) del 3,17%. L’emissione si articola in due fasi distinte: la prima è riservata ai risparmiatori individuali e la seconda agli investitori istituzionali.

Il collocamento, che avviene tramite la piattaforma elettronica Mot, si concluderà il 20 giugno 2026, salvo eventuale chiusura anticipata.

Caratteristiche e protezione dall'inflazione

Emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Btp Italia protegge dall’inflazione grazie alla rivalutazione di capitale e cedole basata sull’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi. Il titolo prevede il pagamento di cedole semestrali e assicura il rimborso integrale del capitale a scadenza.

La raccolta di 457 milioni di euro in appena un’ora è un dato rilevante, soprattutto considerando la ricerca di strumenti di investimento che tutelino il potere d’acquisto.

Il tasso Iari del 3,17% si allinea alle recenti emissioni e riflette l’andamento dell’inflazione attesa.

Ruolo del Ministero e finalità

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze gestisce l’emissione dei Btp Italia per offrire ai risparmiatori uno strumento finanziario che sia al contempo flessibile e trasparente. La sottoscrizione può essere effettuata tramite il sistema bancario e le piattaforme online autorizzate. Principalmente rivolto ai piccoli risparmiatori, il titolo consente la partecipazione anche agli investitori istituzionali nella seconda fase. L’indicizzazione all’inflazione italiana lo distingue nettamente dai titoli di Stato tradizionali.

Questa emissione si inserisce strategicamente nella più ampia politica di gestione del debito pubblico, rispondendo alle esigenze di protezione dall’inflazione per famiglie e risparmiatori italiani.