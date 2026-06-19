Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato la conclusione del collocamento della prima emissione del Btp Italia Sì, un titolo di stato che ha riscosso un notevole successo sul mercato finanziario italiano. L'operazione, avviata lo scorso 15 giugno 2026, ha permesso di raccogliere complessivamente una cifra prossima ai 9 miliardi di euro, attestandosi precisamente a 8.842,593 milioni di euro. Un dato particolarmente significativo è l'elevato numero di contratti registrati, pari a 281.140, a testimonianza dell'ampia e diffusa partecipazione da parte degli investitori.

Il tasso minimo garantito definitivo del titolo è stato ufficialmente confermato all’1,60%, in linea con quanto già comunicato dal Mef il 12 giugno, offrendo così certezza agli acquirenti.

Andamento della raccolta e dettagli dell’emissione

L'andamento della raccolta per il Btp Italia Sì giugno 2031 ha mostrato una progressione costante e particolarmente robusta fin dai primi giorni. Nei primi quattro giorni di collocamento, l'ammontare complessivo delle sottoscrizioni ha superato la soglia dei 7,5 miliardi di euro. Entrando nel dettaglio, al termine della terza giornata, mercoledì 17 giugno 2026, le richieste avevano già raggiunto la considerevole cifra di 6,91 miliardi di euro. Questo risultato evidenzia una chiara crescita rispetto ai 6,53 miliardi di euro registrati nello stesso arco temporale per l'emissione precedente, il Btp Italia giugno 2032, indicando un rinnovato e maggiore interesse da parte degli investitori per questa tipologia di strumento.

La quarta giornata ha visto un ulteriore e significativo incremento, con circa 600 milioni di euro aggiunti poco prima delle 12:00, portando l'importo medio per contratto a 30.931 euro, un valore che riflette la partecipazione sia di piccoli che di medi investitori.

Partecipazione degli investitori e caratteristiche del titolo

Questa emissione del Btp Italia Sì si è distinta per la sua apertura a un'ampia e variegata platea di sottoscrittori. Il collocamento ha infatti coinvolto con successo sia i risparmiatori retail, che tradizionalmente rappresentano una base solida per questi strumenti, sia gli investitori istituzionali, contribuendo in modo significativo a diversificare la base di acquirenti e a garantire il successo dell'operazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si era riservato la facoltà di procedere a una chiusura anticipata del collocamento, qualora i volumi di raccolta avessero raggiunto livelli considerati ottimali e soddisfacenti. Il titolo mantiene le caratteristiche distintive dei Btp Italia: offre un tasso fisso dell’1,60% a cui si aggiunge il tasso di inflazione nazionale. Questa struttura unica garantisce agli investitori una protezione efficace dall’aumento dei prezzi al consumo, rendendolo un'opzione particolarmente attraente e resiliente in contesti di potenziale incertezza economica.

Il collocamento del Btp Italia Sì si è ufficialmente concluso nella giornata di venerdì 19 giugno 2026, alle ore 13:00, come previsto.

L'operazione ha pienamente confermato l'interesse del mercato per i titoli di stato indicizzati all'inflazione, consolidando il ruolo di questo strumento nel panorama finanziario italiano e la sua capacità di attrarre capitali significativi.