La Giunta regionale della Campania ha stanziato 734,7 milioni di euro, provenienti da fondi statali e regionali, per i servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale nel 2026. Queste risorse copriranno il trasporto su ferro, gomma e via mare, con l'obiettivo di garantire continuità ed efficienza nei collegamenti per i cittadini campani.

Contestualmente, la Direzione Generale Mobilità, con il supporto tecnico di Acamir, è stata incaricata di attuare le direttive del Comitato di monitoraggio relative all’adeguamento inflattivo dei titoli di viaggio. Nonostante tale adeguamento, gli importi degli abbonamenti mensili e annuali rimarranno invariati, assicurando così stabilità economica a studenti, lavoratori e pendolari che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici.

Investimenti strategici per infrastrutture e trasporti

La programmazione delle risorse per il 2026 si inserisce in un quadro più ampio di interventi approvati dalla Regione Campania per il settore dei trasporti e della mobilità. La Giunta ha infatti dato il via libera a un complessivo di 1,79 miliardi di euro destinati a opere infrastrutturali e al potenziamento del trasporto pubblico, nell’ambito del PR FESR 2021-2027. Gli interventi chiave includono il completamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, il collegamento tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana, l’acquisto di autobus elettrici e locomotori EAV, oltre a importanti lavori per la sicurezza stradale e l’adeguamento dei porti regionali.

Di questi, 1,1 miliardi di euro sono specificamente destinati alle opere infrastrutturali. I restanti 675 milioni di euro sono stati affidati a EAV e al Comune di Napoli per proseguire nel piano di potenziamento della flotta e delle linee, che include l'acquisizione di nuovi elettrotreni, tram bidirezionali e autobus full electric per il trasporto pubblico locale. Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania con delega ai trasporti, ha evidenziato che “la rimodulazione delle risorse del PR FESR 2021-2027 consente di concentrare circa 600 milioni di euro sugli interventi prioritari per il potenziamento del sistema ferroviario regionale e dei servizi gestiti da EAV”.

Obiettivi e benefici per la mobilità regionale

Gli investimenti strategici programmati dalla Regione mirano a un significativo miglioramento dell’affidabilità, della frequenza, della sicurezza e della qualità complessiva del trasporto pubblico locale. Tra le misure previste spiccano la fornitura di 47 nuovi treni per le linee vesuviane e flegree, che si aggiungono ai 53 già in programma, il rinnovo tecnologico e infrastrutturale dell'intera rete, il rafforzamento delle misure di sicurezza e il miglioramento delle stazioni. Tali iniziative sono volte a rendere la mobilità campana sempre più moderna ed efficiente, a beneficio di tutti i cittadini, inclusi studenti e pendolari.