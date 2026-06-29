Il settore delle costruzioni in Campania si prepara a un 2026 all'insegna della crescita, con una previsione di aumento degli investimenti pari al 5,9 per cento. Questo dato, particolarmente significativo, emerge dal rapporto “Scenari regionali dell’edilizia – Campania”, un'analisi approfondita realizzata dal Centro Studi Ance in collaborazione con Prometeia. Il documento ha presentato i risultati dettagliati sull'andamento del comparto regionale, delineando un quadro di rinnovato dinamismo e fiducia per il futuro.

Crescita degli investimenti: un segnale positivo per la Campania

L'incremento del 5,9 per cento negli investimenti edilizi non è solo un numero, ma un chiaro segnale di ripresa e fiducia per l'economia campana. Il rapporto evidenzia come questa crescita interessi in maniera trasversale l'intero comparto, abbracciando sia il segmento delle nuove costruzioni sia quello delle ristrutturazioni. Questo dato assume un valore ancora maggiore se confrontato con le tendenze più contenute registrate negli anni precedenti, marcando una netta inversione di rotta e un potenziale di sviluppo significativo.

La Campania, grazie a questa performance, si posiziona tra le regioni italiane che registrano una delle migliori evoluzioni in termini di investimenti nel settore delle costruzioni per l'anno 2026.

Tale risultato sottolinea la vitalità del mercato locale e la capacità di attrarre risorse, contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale.

Il ruolo strategico di Centro Studi Ance e Prometeia nell'analisi del settore

Il Centro Studi Ance, in sinergia con Prometeia, svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio e nell'analisi costante del comparto delle costruzioni. La loro collaborazione si concretizza nella produzione di report come “Scenari regionali dell’edilizia – Campania”, che fornisce dati aggiornati e prospettive chiare. Questi studi sono fondamentali per comprendere le dinamiche di mercato, identificare le opportunità di crescita e affrontare le principali criticità che possono emergere a livello regionale.

Il rapporto si configura come uno strumento indispensabile per le imprese del settore, offrendo una base solida per la pianificazione delle attività future e per l'adozione di strategie mirate. L'accuratezza delle analisi di Ance e Prometeia permette agli operatori di navigare con maggiore consapevolezza in un mercato in continua evoluzione, massimizzando le potenzialità offerte dalla crescita degli investimenti e supportando decisioni strategiche informate.

In sintesi, l'incremento degli investimenti nel settore delle costruzioni in Campania per il 2026 non solo conferma la dinamicità e la resilienza del comparto, ma evidenzia anche l'importanza strategica delle attività di monitoraggio e analisi condotte da enti specializzati come il Centro Studi Ance e Prometeia, essenziali per guidare lo sviluppo futuro del settore edilizio nella regione.