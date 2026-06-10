La Regione Campania ha inaugurato un importante tavolo tecnico per lo sviluppo economico, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, le principali associazioni di categoria delle imprese e l’Ordine dei commercialisti. L’incontro, tenutosi il 10 giugno 2026, mira a promuovere una collaborazione strutturata tra enti pubblici e privati per favorire la crescita economica del territorio.

L'iniziativa nasce per affrontare le criticità che ostacolano lo sviluppo delle imprese locali e per individuare soluzioni condivise. Tra i temi centrali figurano la semplificazione amministrativa, l’accesso al credito e le opportunità offerte dai fondi europei.

I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e mondo produttivo. Il presidente della Regione Campania ha dichiarato: “Questo tavolo rappresenta un passo fondamentale per la crescita della nostra economia regionale”, evidenziando l'impegno dell'amministrazione.

Obiettivi e partecipanti del tavolo tecnico

All’incontro hanno preso parte, oltre ai delegati della Regione, anche i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dell’Ordine dei commercialisti. L’iniziativa intende creare un canale diretto di confronto per analizzare le problematiche legate allo sviluppo economico e promuovere nuove opportunità di investimento. Il tavolo tecnico si propone di monitorare l’andamento delle misure adottate e di proporre eventuali correttivi in base alle esigenze emergenti dal territorio, garantendo flessibilità e reattività.

Il ruolo della Regione Campania nello sviluppo economico

La Regione Campania svolge un ruolo fondamentale di coordinamento e promozione delle politiche di sviluppo economico, sociale e territoriale. L'ente programma interventi mirati a sostegno delle imprese, favorendo l’innovazione e la competitività del sistema produttivo locale. Attraverso strumenti di concertazione come il tavolo tecnico, la Regione rafforza il dialogo con gli attori economici e istituzionali per una crescita sostenibile e inclusiva, generando benessere e opportunità per la comunità campana.