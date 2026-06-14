Il gasolio in modalità self service è tornato sotto la soglia dei 2 euro al litro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha comunicato che il prezzo medio nazionale si è attestato a 1,998 euro al litro. Questo dato, puntualmente rilevato dall’Osservatorio prezzi del ministero e riferito a domenica 14 giugno 2026, conferma la progressiva e costante riduzione dei costi dei carburanti alla pompa, un segnale positivo per i consumatori.

Nello stesso giorno, la benzina in modalità self service ha registrato un prezzo medio di 1,891 euro al litro sulla rete stradale nazionale.

Per quanto riguarda la rete autostradale, i prezzi medi self sono stati di 1,984 euro al litro per la benzina e 2,078 euro al litro per il gasolio. Questi valori, attentamente monitorati, sottolineano la costante diminuzione dei prezzi dei carburanti, una tendenza positiva già osservata e confermata nei giorni precedenti su tutto il territorio nazionale.

Andamento dei prezzi dei carburanti

La riduzione dei prezzi dei carburanti è stata costante nelle ultime settimane. Un precedente aggiornamento del Mimit, risalente al 6 giugno 2026, indicava che il prezzo medio nazionale della benzina self service era di 1,921 euro al litro. Il gasolio, invece, si attestava a 1,980 euro al litro. Sulla rete autostradale, in quella data, la benzina self era quotata a 2,020 euro al litro e il gasolio a 2,072 euro al litro, evidenziando un calo continuo e significativo che ha caratterizzato l'andamento del mercato nelle ultime settimane.

Il ruolo dell'Osservatorio prezzi Mimit

L’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio quotidiano dei prezzi dei carburanti. Attraverso la rilevazione costante delle tariffe praticate dalle stazioni di servizio su tutto il territorio nazionale, l'Osservatorio fornisce informazioni aggiornate e dettagliate, considerate essenziali sia per i cittadini che per gli operatori del settore, contribuendo a una maggiore consapevolezza.

Questa attività di rilevazione è fondamentale per verificare l’efficacia delle iniziative volte al contenimento dei costi dei carburanti e promuove la transparenza nel mercato. La pubblicazione periodica dei dati permette di seguire l’evoluzione delle tariffe sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale, offrendo un quadro chiaro e aggiornato dell'andamento dei prezzi, sia per la rete ordinaria che per quella autostradale, a beneficio di tutti gli utenti.