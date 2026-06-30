Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha reso noti i prezzi medi dei carburanti in modalità self service, aggiornati al martedì 30 giugno 2026. I dati, rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, mostrano che sulla rete stradale nazionale la benzina self service si attesta a 1,807 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge i 1,888 euro al litro.

Sulla rete autostradale, i valori risultano leggermente superiori: il prezzo medio self della benzina è di 1,898 euro al litro e quello del gasolio è pari a 1,972 euro al litro.

Queste rilevazioni offrono un quadro aggiornato della situazione dei costi del carburante in Italia, evidenziando le differenze tra le diverse tipologie di rete stradale.

Il monitoraggio dell'Osservatorio prezzi carburanti

L'Osservatorio prezzi carburanti del Mimit rappresenta lo strumento istituzionale fondamentale per la trasparenza e il monitoraggio costante dei prezzi dei carburanti. La sua attività consiste nel rilevare e pubblicare quotidianamente i dati praticati presso i punti vendita su tutto il territorio nazionale, fornendo un supporto essenziale per il controllo e la vigilanza del mercato.

Un confronto con i dati del giorno precedente, lunedì 29 giugno 2026, rivela una sostanziale stabilità dei prezzi.

In quella data, il prezzo medio self service della benzina era di 1,809 euro al litro sulla rete stradale nazionale e di 1,901 euro al litro su quella autostradale. Per il gasolio, i prezzi medi si attestavano rispettivamente a 1,892 euro al litro sulla rete stradale e a 1,978 euro al litro su quella autostradale. Questa minima variazione conferma un andamento stabile nel breve periodo.