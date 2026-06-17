Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, ha annunciato l’impegno dell’azienda nello sviluppo del futuro dello stabilimento di Cassino, anche attraverso la collaborazione con potenziali partner. L’annuncio è giunto durante un’audizione in Parlamento, dove Filosa ha evidenziato come il futuro di Cassino sia strettamente connesso al piano Maserati. Contestualmente, Stellantis sta focalizzando le proprie attività sulla gamma attuale, con il lancio di una serie speciale per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e l’introduzione di una nuova Maserati Grecale a partire dal 2027.

Le prospettive per lo stabilimento di Cassino

Filosa ha dettagliato che il lavoro in corso a Cassino mira sia al consolidamento della produzione esistente sia alla pianificazione di nuove strategie industriali. L’attenzione dell’azienda si concentra sul rafforzamento dei marchi Alfa Romeo e Maserati, con un riferimento specifico al piano Maserati, considerato un elemento centrale per il sito produttivo. L’arrivo della nuova Maserati Grecale, attesa per il 2027, si inserisce pienamente in questa visione di rinnovamento e ampliamento dell’offerta, consolidando la posizione dello stabilimento nel panorama produttivo.

Il Piano Italia e le sfide produttive nazionali

Il Piano Italia di Stellantis, presentato nel dicembre 2024, prevede un significativo rafforzamento delle attività industriali nei siti italiani, inclusa la strategica Cassino.

Il piano contempla l’introduzione di nuovi modelli, come la nuova Alfa Romeo di segmento C a Melfi e almeno due modelli elettrici a Pomigliano. Tuttavia, permangono ancora alcuni interrogativi sul futuro di Cassino, fortemente legato ai marchi Alfa Romeo e Maserati, e sulla precisa definizione delle piattaforme produttive che saranno utilizzate per i futuri veicoli. Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis in Europa, ha chiarito che la riduzione produttiva complessiva non coinvolge l’Italia, e l’obiettivo primario rimane il recupero dei volumi produttivi rispetto agli anni precedenti, segnando un percorso di ripresa.

Il consolidamento del Piano Italia si fonda anche sulla ricerca attiva di soluzioni volte ad aumentare l’efficienza e la competitività degli stabilimenti italiani.

In questo contesto, si valuta attentamente la possibilità di nuove partnership strategiche o di un potenziamento dell’ingegneria interna. I segmenti D ed E, che riguardano i futuri modelli di punta Alfa Romeo e Maserati, rappresentano ancora un’area in fase di approfondimento e necessitano di una visione più precisa e definita per il pieno rilancio della produzione nazionale.