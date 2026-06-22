La fiducia si conferma un pilastro fondamentale per il corretto funzionamento dell'economia, dei pagamenti, dei crediti e dei prestiti, un principio immutabile che attraversa i secoli, dall'antichità fino ai giorni nostri. Questo concetto è stato al centro dell'intervento della vice direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti, durante l'incontro intitolato 'Fiducia e registrazione: dall'Archivio dei Sulpici ai pagamenti digitali'. L'evento, tenutosi il 22 giugno 2026 presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ha rappresentato il secondo appuntamento del ciclo 'L'avventura della moneta - Lo scambio infinito', promosso dal Museo della Moneta della Banca d'Italia.

L'appuntamento ha esplorato le profonde affinità e le significative differenze tra le pratiche economiche dell'antica Roma e quelle contemporanee, gettando luce sui nuovi scenari aperti dall'imminente introduzione dell'euro digitale e dall'inarrestabile sviluppo dei pagamenti elettronici.

L'evoluzione dei pagamenti: dall'Archivio dei Sulpici all'era digitale

La riflessione ha preso avvio dall'Archivio dei Sulpici, un prezioso corpus di tavolette cerate scoperto nell'area vesuviana, riconosciuto come una delle testimonianze più esaustive delle pratiche contabili e creditizie dell'antica Roma. La vice direttrice Scotti ha evidenziato come, fin dall'antichità, i pagamenti abbiano richiesto infrastrutture affidabili per il trasferimento sicuro di fondi tra individui spesso sconosciuti tra loro.

Il percorso storico delineato spazia dagli strumenti di scambio tangibili – quali conchiglie, metalli e monete – alla registrazione scritta su tavolette, lettere di cambio e conti correnti, per giungere infine ai moderni sistemi digitali, dove il pagamento si configura come un'informazione costantemente aggiornata su molteplici registri.

Nel corso del dibattito, che ha visto la partecipazione di Francesco Sirano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e Paola Ansuini del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Chiara Scotti ha rimarcato un punto cruciale: «La fiducia moderna non poggia più su ciò che si vede, ma su regole, controlli e istituzioni».

Questo bene immateriale, ma essenziale, è oggi salvaguardato e promosso attivamente dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea.

Il ruolo della Banca d'Italia e il ciclo di incontri sulla moneta

Il ciclo di incontri 'L'avventura della moneta - Lo scambio infinito', ideato e organizzato dal Museo della Moneta della Banca d'Italia, si compone di tre appuntamenti distinti. Questi eventi sono concepiti per offrire un percorso coerente e progressivo sul tema della moneta e della fiducia, analizzandoli attraverso le lenti della storia, dell'economia e della contemporaneità. Il secondo di questi incontri, che ha avuto come relatrice principale Chiara Scotti, ha posto l'accento sul ruolo cruciale della registrazione – sia nella sua forma antica che in quella digitale – quale fondamento imprescindibile dei sistemi economici.

In questo contesto, la Banca d'Italia si configura come un'istituzione centrale e strategica all'interno del sistema economico e finanziario nazionale. Il suo mandato include la vigilanza e la garanzia della stabilità, funzioni che si esplicano anche attraverso iniziative di educazione finanziaria e la promozione della fiducia nei confronti dei mezzi di pagamento. L'istituto, fondato nel 1893 e parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali, collabora attivamente con la Banca Centrale Europea nella definizione delle politiche monetarie e nella supervisione dei sistemi di pagamento, ribadendo il suo impegno per un'economia solida e trasparente.