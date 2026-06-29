Il 29 giugno 2026, a New York, è stata ufficialmente presentata la Nazionale vini italiana, un'iniziativa promossa da Coldiretti in concomitanza con i Mondiali di Calcio. L'obiettivo primario di questo progetto è rafforzare la presenza e la percezione del vino italiano sui mercati internazionali, con un focus particolare sugli Stati Uniti. Ciò avverrà attraverso un'azione integrata di promozione, comunicazione e presidio istituzionale. In un contesto in cui la nazionale di calcio italiana è purtroppo assente dal torneo in corso negli USA, una "squadra azzurra" speciale, composta dalle più prestigiose denominazioni enologiche del Paese, si propone di vincere per qualità e varietà.

Durante il Summer Fancy Food di New York, è stato proiettato in anteprima un video emozionale che celebra i vini e i territori italiani. L'iniziativa mira a esaltare il valore autentico del vino italiano, presentandolo come simbolo di cultura, identità, territorio e consumo consapevole. Il vino è un ambasciatore chiave del Made in Italy e della Dieta Mediterranea, riconosciuta come patrimonio dell'Unesco. Coldiretti sottolinea che il vino trascende il semplice prodotto agricolo, configurandosi come un vero e proprio patrimonio culturale che racchiude storia, tradizioni, paesaggi, biodiversità e lavoro. Per questo, l'organizzazione si batte fermamente contro ogni tentativo di criminalizzazione del consumo moderato e responsabile, promuovendo un approccio fondato su educazione, responsabilità e qualità.

La "Nazionale vini" e il linguaggio del calcio

Il progetto "La Nazionale vini italiana" adotta il linguaggio universale del calcio per narrare la ricchezza enologica del Paese. La formazione simbolica schiera, in una metafora sportiva, il Barolo come portiere monumentale e sicuro. In difesa troviamo il Sagrantino e il Brunello, mentre il Chianti Classico assume il ruolo di regista del centrocampo. Il Prosecco, con il numero dieci, è capace di conquistare l'America al primo sorso, e l'Amarone si distingue come fuoriclasse delle grandi occasioni. A completare questa squadra ideale, una "panchina" eccezionalmente lunga, composta da oltre 500 vitigni autoctoni che arricchiscono il patrimonio enologico nazionale e si affacciano al mondo.

Questa strategia di comunicazione intende contrastare le campagne ideologiche che, troppo spesso, demonizzano il vino italiano. Nonostante sia uno dei principali ambasciatori dello stile di vita italiano a livello globale, il vino è talvolta oggetto di attacchi ingiustificati. L'obiettivo è promuovere una visione positiva e un approccio responsabile al consumo, mettendo in luce il suo valore intrinseco.

Il mercato strategico degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti rappresentano oggi un "campionato" estremamente difficile e competitivo per il settore vitivinicolo, configurandosi come un mercato strategico per l'espansione internazionale. In questo scenario, la Nazionale vini italiana mira a presentare un'immagine coesa e fortemente attrattiva.

L'iniziativa punta su elementi fondamentali come l'identità, l'emozione e la capacità di "fare squadra", considerati indispensabili per affermarsi con successo in un contesto di mercato così complesso e dinamico.

Coldiretti, in quanto una delle principali organizzazioni agricole italiane, svolge un ruolo cruciale nella tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari nazionali. L'associazione si impegna attivamente per la diffusione di una cultura del vino basata sulla qualità, sulla responsabilità e sul rispetto delle tradizioni, sostenendo iniziative che rafforzano la presenza del Made in Italy sui mercati esteri.