È stato istituito a Napoli un Tavolo tecnico permanente con il Fisco, un'iniziativa promossa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Ordine, Vincenzo Corbello, durante un incontro tenutosi il 17 giugno 2026. L'evento ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e di altri ordini professionali attivi nella regione Campania.

L'obiettivo primario di questo nuovo organismo è promuovere un dialogo costruttivo e una collaborazione efficace tra i commercialisti e l'amministrazione finanziaria.

Si punta a identificare e risolvere le criticità operative che emergono quotidianamente, migliorando così il rapporto complessivo tra i professionisti e il Fisco. Corbello ha enfatizzato l'importanza del Tavolo, definendolo "uno strumento fondamentale per affrontare in modo concreto le problematiche che emergono quotidianamente nell'attività dei commercialisti".

Obiettivi e composizione del nuovo organismo

Il Tavolo tecnico permanente sarà composto da membri dell'Ordine dei Commercialisti, dell'Agenzia delle Entrate e di altri ordini professionali della regione Campania. Tra le sue finalità principali rientrano la risoluzione di questioni interpretative complesse, la semplificazione dei rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione fiscale, e la promozione di iniziative di formazione congiunta per aggiornare e qualificare i professionisti.

Durante l'incontro di presentazione, tutti i partecipanti hanno concordato sulla necessità di un confronto costante e strutturato. Questo approccio è ritenuto essenziale per garantire maggiore efficienza e trasparenza nelle interazioni con il sistema fiscale. Il Tavolo si riunirà con regolarità per analizzare le problematiche segnalate dai professionisti e per elaborare soluzioni operative condivise.

Il ruolo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli rappresenta i professionisti iscritti nell'area metropolitana partenopea. L'ente svolge un ruolo cruciale nella tutela della professione, nell'offerta di formazione continua e nella promozione della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.

L'Ordine è attivamente impegnato nel dialogo istituzionale con le autorità fiscali e nella rappresentanza degli interessi della categoria sia a livello locale che nazionale.

L'istituzione del Tavolo tecnico permanente si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione tra l'Ordine e l'Agenzia delle Entrate. L'iniziativa mira a rafforzare ulteriormente il sistema di relazioni tra i professionisti e l'amministrazione finanziaria, a beneficio di un sistema fiscale più efficiente e comprensibile.