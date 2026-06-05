I Giovani Imprenditori di Confindustria hanno avanzato una significativa proposta volta a stimolare l'occupazione giovanile in Italia: l'abolizione dell'Irpef per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni. Questa iniziativa, presentata in occasione dell'assemblea annuale dell'organizzazione tenutasi il 5 giugno 2026, mira a incrementare il reddito netto dei giovani e a contrastare la fuga di talenti.

Dettagli della Proposta per il Lavoro Giovanile

La misura delineata prevede l'azzeramento completo dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) per i giovani lavoratori che non abbiano ancora compiuto 35 anni, specificamente per il primo anno di assunzione.

Questa iniziativa, se attuata, si tradurrebbe in un significativo aumento in busta paga, stimato fino a 1000 euro in più al mese per i beneficiari durante il primo anno di impiego. L'intento principale è duplice: da un lato, rendere il mercato del lavoro italiano più attrattivo per le nuove generazioni; dall'altro, frenare il fenomeno della fuga di talenti verso l'estero.

Durante l'assemblea, i portavoce dell'associazione hanno enfaticamente ribadito l'esigenza di un "intervento strutturale e non temporaneo" per fornire un supporto duraturo ai giovani che si affacciano al mondo professionale. La proposta è stata quindi delineata come una strategia concreta per incentivare le imprese ad assumere giovani e per assicurare un sostegno tangibile al reddito dei neoassunti, contribuendo così a un rilancio complessivo del settore giovanile nel panorama lavorativo nazionale.

Il Ruolo Strategico dei Giovani Imprenditori di Confindustria

I Giovani Imprenditori di Confindustria costituiscono la sezione giovanile dell'influente associazione degli industriali italiani. Il loro ruolo è fondamentale nel promuovere le istanze e le prospettive delle nuove generazioni di imprenditori, facilitando al contempo un dialogo costruttivo tra i giovani e le istituzioni. L'assemblea annuale, come quella del 5 giugno 2026, rappresenta un'occasione cruciale per dibattere e confrontarsi sulle principali tematiche economiche e sociali che interessano i giovani e il panorama lavorativo.

La loro azione si inserisce nel più ampio contesto di Confindustria, la quale è riconosciuta come la maggiore organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi operanti in Italia.

Confindustria si dedica alla rappresentanza, alla tutela e alla promozione degli interessi delle aziende italiane sia sul piano nazionale che su quello internazionale, fungendo da voce autorevole per l'intero sistema produttivo del Paese.