La Consob ha lanciato un chiaro allarme sui rischi intrinseci della comunicazione finanziaria veicolata attraverso i social network. L'avvertimento, diffuso il 17 giugno 2026, sottolinea come la crescente dipendenza da queste piattaforme per la ricezione di informazioni economiche possa celare insidie significative per gli investitori, compromettendo la sicurezza delle loro scelte e la correttezza delle decisioni di investimento.

L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ha evidenziato una netta differenza tra la rapidità di diffusione delle notizie sui social e la loro effettiva accuratezza.

Mentre i canali tradizionali offrono un maggiore controllo e verifica, la comunicazione finanziaria sui social può essere caratterizzata da una velocità di propagazione senza precedenti, spesso a discapito della precisione e di un adeguato presidio. La Consob ha ribadito che la velocità e la pervasività dei social media possono amplificare la diffusione di informazioni inesatte o fuorvianti, rendendo indispensabile una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. È cruciale verificare sempre l'affidabilità delle fonti prima di intraprendere qualsiasi decisione di investimento, per evitare potenziali danni economici.

I pericoli specifici della disinformazione finanziaria online

La Consob ha posto un'attenzione particolare sui rischi legati alla trasparenza e alla correttezza delle informazioni finanziarie che circolano liberamente sui social network.

L'autorità ha specificato che la presenza diffusa di contenuti promozionali non sempre espliciti o l'intervento di soggetti non qualificati nel fornire consigli può incrementare notevolmente il pericolo di disinformazione e di comportamenti scorretti da parte di alcuni operatori. La Consob ha reiterato che gli investitori devono prestare particolare attenzione ai messaggi veicolati tramite i social media, soprattutto quando provengono da soggetti non regolamentati, evidenziando la necessità di un approccio critico e prudente per salvaguardare i propri interessi.

Il ruolo fondamentale di Consob nella tutela degli investitori

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, meglio nota come Consob, rappresenta l'autorità italiana preposta alla tutela degli investitori e alla garanzia della trasparenza nei mercati finanziari.

L'ente svolge un'essenziale attività di vigilanza e regolamentazione, con l'obiettivo primario di assicurare il corretto e sano funzionamento del mercato e di proteggere gli investitori da pratiche scorrette o ingannevoli. Consob invita costantemente il pubblico a consultare esclusivamente fonti ufficiali e verificate per le informazioni finanziarie e a segnalare prontamente eventuali anomalie o condotte sospette riscontrate nella comunicazione online, rafforzando così la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario e la fiducia degli investitori.