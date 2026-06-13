Nell'ultimo anno, il credito destinato alle attività produttive in Italia ha registrato un aumento complessivo di 9,7 miliardi di euro. Questo trend positivo, iniziato a metà del 2025, ha tuttavia favorito in modo preponderante le aziende di maggiori dimensioni. Tra marzo 2025 e marzo 2026, le imprese con più di 20 addetti hanno infatti ricevuto finanziamenti per un totale di 14,5 miliardi di euro.

Al contrario, le piccole imprese, che includono artigiani, lavoratori autonomi, piccoli commercianti e micro-imprese, hanno subito una riduzione del credito disponibile pari a 4,7 miliardi di euro nello stesso periodo.

Queste categorie, pur rappresentando il 98% delle aziende italiane e impiegando oltre la metà degli occupati (al netto del pubblico impiego), sono state sostanzialmente escluse dal sostegno creditizio.

La distribuzione territoriale del credito

L'analisi a livello regionale evidenzia una marcata disparità: undici regioni su venti hanno registrato una flessione nel credito erogato alle imprese. Le contrazioni più significative si sono verificate in Valle d'Aosta (-281,3 milioni di euro, -15,2%), Liguria (-678,4 milioni, -5,7%), Sardegna (-231,5 milioni, -2,9%) e Veneto (-1,5 miliardi, -2,4%). In controtendenza, hanno mostrato un incremento del credito la Sicilia (+578,9 milioni, +3,3%), la Calabria (+264,2 milioni, +5%) e il Lazio (+7,3 miliardi, +11,5%).

Anche a livello provinciale, il quadro mostra riduzioni diffuse: 59 enti su 109 hanno subito cali. Le diminuzioni più marcate sono state registrate ad Aosta (-281,3 milioni, -15,2%), Lodi (-248,7 milioni, -9,4%) e Asti (-136,1 milioni, -8,9%). Tra le province che hanno visto un aumento dei finanziamenti spiccano Vibo Valentia (+42,8 milioni, +11,1%), Terni (+201,7 milioni, +13,1%) e Roma (+7,5 miliardi, +13,5%).

Il credito alle piccole imprese: un'analisi dettagliata

La riduzione del credito per le imprese con meno di 20 addetti ha interessato in maniera uniforme tutte le regioni e province italiane. Le contrazioni maggiori si sono rilevate in Valle d’Aosta (-30,4 milioni, -11,1%), Marche (-220,9 milioni, -7,7%) e Liguria (-172 milioni, -7,5%).

A livello provinciale, le aree più penalizzate sono state Aosta (-30,4 milioni, -11,1%), Como (-93,6 milioni, -10,5%) e Imperia (-38,9 milioni, -10,1%). L'unica eccezione, con una lieve crescita del credito alle piccole imprese, è stata la provincia di Cremona (+9,3 milioni, +0,7%).

In questo contesto, l’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea può rappresentare un ostacolo significativo agli investimenti, in particolare nei settori del digitale e del green, influenzando negativamente la capacità delle imprese più piccole di accedere a nuove risorse finanziarie essenziali per la loro crescita e innovazione.