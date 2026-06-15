Il prezzo del gas naturale ha registrato un significativo calo nella giornata del 15 giugno 2026, con il Ttf di Amsterdam, il principale punto di riferimento per il mercato europeo, che ha chiuso le contrattazioni in netta diminuzione. Il valore si è attestato a 42,3 euro al megawattora, segnando una flessione del 9,5% rispetto alla seduta precedente. Questa quotazione rappresenta il livello più basso raggiunto nelle ultime cinque settimane, evidenziando una forte reazione del mercato.

La brusca discesa delle quotazioni è stata innescata dall'annuncio di un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran, che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Questo cruciale snodo marittimo è uno dei principali corridoi a livello mondiale per il transito di gas e petrolio. L'intesa raggiunta ha avuto un impatto particolarmente marcato sulle quotazioni del gas, superando l'effetto riscontrato sui prezzi del greggio.

L'Accordo tra Stati Uniti e Iran e le sue Implicazioni

L'annuncio di questo importante accordo è stato diffuso dal Primo Ministro del Pakistan. Quest'ultimo ha confermato la definizione di un quadro preliminare volto alla cessazione del conflitto che ha coinvolto Stati Uniti e Iran. Secondo le dichiarazioni, entrambe le parti hanno concordato una cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano.

Tale notizia ha avuto un effetto rassicurante sui mercati energetici globali, contribuendo in modo determinante al calo dei prezzi del gas in Europa.

Il Ruolo Strategico del Ttf di Amsterdam

Il Ttf di Amsterdam si conferma come il principale hub di scambio per il gas naturale nel continente europeo, fungendo da riferimento essenziale per la formazione dei prezzi a livello continentale. La quotazione registrata il 15 giugno 2026, pari a 42,3 euro al megawattora, non solo segna un calo significativo, ma rappresenta anche il valore più basso registrato nelle ultime cinque settimane. La flessione superiore al 9% riflette la reazione tempestiva e decisa degli operatori di mercato all'evoluzione della situazione geopolitica, in particolare per quanto concerne la riapertura dello Stretto di Hormuz e le sue implicazioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici.