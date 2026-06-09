La Regione Campania ha partecipato al Forum PA, l'appuntamento nazionale dedicato alla pubblica amministrazione, presentando le proprie strategie in materia di investimenti, innovazione e gestione di grandi eventi. L'incontro, svoltosi a Roma, ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore pubblico e privato, evidenziando il ruolo proattivo della Campania nel panorama nazionale.

Durante il Forum, la Campania ha illustrato i significativi risultati raggiunti e le ambiziose prospettive future per lo sviluppo economico e digitale del territorio.

Tra i temi centrali, è emersa con forza la capacità della Regione di attrarre investimenti e di promuovere progetti innovativi, anche grazie all'utilizzo strategico dei fondi europei e nazionali. In particolare, sono stati messi in luce i progetti di digitalizzazione dei servizi pubblici e le iniziative mirate a migliorare la competitività complessiva del territorio.

L'America's Cup: opportunità e impatto territoriale

Un punto di rilievo della partecipazione campana al Forum PA è stato rappresentato dalla sfida dell'America's Cup, che si svolgerà a Napoli. Questo prestigioso evento sportivo internazionale costituisce una straordinaria opportunità per la valorizzazione delle infrastrutture locali e per un incremento significativo dell'attrattività turistica della città e dell'intera regione.

Le istituzioni regionali hanno enfatizzato l'importanza di una gestione efficace e lungimirante degli investimenti per garantire ricadute positive e durature sul tessuto economico e sociale.

Nel corso dell'incontro, sono stati illustrati anche i piani per la formazione delle competenze digitali e per l'inclusione sociale, con l'obiettivo primario di rendere la pubblica amministrazione più vicina e reattiva alle esigenze di cittadini e imprese. La Regione ha ribadito il proprio fermo impegno a collaborare strettamente con il governo centrale e con le istituzioni europee per massimizzare l'impatto degli investimenti programmati, puntando a una sinergia virtuosa.

Il ruolo strategico della Regione Campania e le sue strategie di innovazione

La Regione Campania svolge un ruolo attivo e propulsivo nella promozione dell'innovazione e della digitalizzazione, anche attraverso la partecipazione a iniziative di respiro nazionale e internazionale. L'ente regionale mira con decisione a sostenere la crescita del tessuto produttivo locale e a favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali. L'attenzione è rivolta anche alla sostenibilità ambientale e all'inclusione sociale, elementi considerati fondamentali e irrinunciabili per uno sviluppo autenticamente equilibrato e duraturo.

La presenza della Campania al Forum PA ha rappresentato un'occasione preziosa per rafforzare il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese e cittadini, con l'obiettivo condiviso di condividere buone pratiche e individuare nuove strategie di crescita.

L'evento ha inoltre permesso di mettere in luce le eccellenze distintive del territorio e le numerose iniziative in corso per affrontare le sfide future, tra cui l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e l'organizzazione di eventi di rilievo internazionale come l'America's Cup, consolidando l'immagine della Campania come regione dinamica e proiettata al futuro.