Leonardo Maria Del Vecchio non ha partecipato alle assemblee dei soci di Delfin del 30 giugno, motivando la sua assenza con una lettera che elenca "gravi criticità irrisolte".

Del Vecchio ha ricordato l'appoggio della maggioranza dei soci e di Delfin (sei voti su sette) ricevuto il 27 aprile, ma ha evidenziato come "vari fattori siano cambiati". Tra questi, la mancata analisi da parte del Board della sua proposta di acquisto delle quote di Luca e Paola Del Vecchio. L'offerta, che attribuiva a Delfin i rischi finanziari a condizioni vantaggiose, ha incontrato solo obiezioni generiche su presunti limiti legali, senza approfondimenti.

Criticità gestionali e il caso Basilico

Del Vecchio ha denunciato la mancanza di riscontro scritto alle richieste di documentazione aziendale, cruciale per le interlocuzioni bancarie, ricevendo solo risposte telefoniche. Ha fortemente contestato l'iscrizione di Rocco Basilico nel registro dei soci nel 2022, avvenuta senza presupposti né verifiche. Sollecitato dal Board il 24 giugno, ha denunciato l'"ingiustificabile inerzia" del consiglio nell'analizzare la vicenda, nonostante le obiezioni sue e di sua madre.

Lmdv ha ribadito la contrarietà all'ammissione di Basilico con diritto di intervento e voto, rimandando la questione all'assemblea del 13 novembre 2025 e riservandosi di impugnare le delibere.

Ha inoltre segnalato "iniziative scomposte" di Basilico, legate a procedimenti personali, che hanno acuito la situazione: cinque soci hanno notificato transfer notices e Basilico ha prospettato la liquidazione degli asset a sconto, soluzione definita da Del Vecchio "sconveniente e illogica".

Mancanza di documentazione per il bilancio 2025

Elemento decisivo per l'assenza è stato il mancato ricevimento della documentazione necessaria per valutare il progetto di bilancio 2025. Del Vecchio ha ritenuto di non essere in condizioni adeguate per partecipare a un'assemblea che avrebbe trattato tale punto.

Delfin, holding finanziaria, gestisce partecipazioni in settori chiave come l'ottico e il finanziario, con un ruolo centrale nella gestione degli asset e degli investimenti della famiglia Del Vecchio. Le assemblee dei soci sono cruciali per le strategie e le decisioni operative della società.