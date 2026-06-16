Il Rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia della Campania, presentato il 15 giugno 2026, ha messo in luce segnali di crescita per la regione. Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania e del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, ha commentato i dati, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita per evitare una visione semplificata o eccessivamente ottimistica della realtà economica regionale. Carfora ha sottolineato come, pur riconoscendo e valorizzando i dati positivi, sarebbe un errore utilizzarli per costruire una rappresentazione distorta del contesto attuale.

Nel 2025, l'economia campana ha registrato una crescita dello 0,9%, superando la media nazionale e quella del Mezzogiorno. Il dossier ha evidenziato un incremento significativo di occupati, investimenti e turismo, oltre a un miglioramento in diverse componenti del sistema produttivo regionale. Il settore agroalimentare ha mostrato progressi notevoli, mentre il comparto automotive ha continuato a soffrire a causa di una contrazione della produzione. Il turismo, in particolare, ha conseguito ottimi margini di crescita nel 2025, con prospettive positive anche per gli anni successivi.

Resilienza e sfide future per la Campania

I dati presentati attestano la resilienza delle imprese campane e la loro determinazione a proseguire gli investimenti, nonostante un contesto internazionale caratterizzato da profonde incertezze economiche, energetiche e geopolitiche.

Carfora ha rimarcato che il compito fondamentale di chi analizza tali documenti non è celebrare lo stato attuale, ma piuttosto valutare se il territorio sia effettivamente pronto ad affrontare le sfide che stanno già ridisegnando l’economia mondiale, in un'ottica di sviluppo sostenibile e innovazione.

Confimi Industria Campania ha posto l'accento sulle peculiarità strutturali del tessuto produttivo regionale, evidenziando come il fattore tempo sia un elemento cruciale, spesso sottovalutato nelle analisi economiche tradizionali. Carfora ha inoltre osservato che le principali economie industriali e i maggiori gruppi tecnologici globali stanno destinando risorse senza precedenti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica avanzata, dell'automazione industriale e delle infrastrutture digitali, settori che richiedono un'attenzione immediata per non perdere competitività.

Dinamiche del mercato del lavoro e prospettive

Daniela Palumbo, direttrice della sede di Napoli di Banca d’Italia, ha illustrato i dati regionali, confermando che l'indicatore trimestrale dell'economia campana ha mantenuto una crescita dello 0,9%, in linea con l'anno precedente, con un'accelerazione significativa negli ultimi tre mesi del 2025. Il mercato del lavoro ha registrato segnali incoraggianti, con un aumento dell'occupazione superiore rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno.

Il rapporto evidenzia che la crescita della Campania è trainata da settori chiave come l'agroalimentare e il turismo. Tuttavia, sottolinea anche l'urgenza di affrontare le sfide poste dall'innovazione tecnologica e dalle profonde trasformazioni del sistema produttivo. L'attenzione al fattore tempo e alla capacità di adattamento della regione si confermano elementi imprescindibili per garantire il futuro sviluppo economico della Campania.