L'euro ha registrato un significativo rialzo sui mercati valutari nella mattinata del 10 giugno 2026, mostrando un rafforzamento sia nei confronti del dollaro che dello yen. La moneta unica europea è stata scambiata a 1,1554 dollari, segnando un avanzamento dello 0,11%. Contemporaneamente, l'euro ha raggiunto quota 185,27 yen, con una crescita dello 0,1% rispetto alla seduta precedente.

Andamento recente e attese per la BCE

Il movimento positivo dell'euro si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da forti attese per la prossima riunione della Banca Centrale Europea (BCE), in programma per l'11 giugno 2026.

Già nella giornata del 9 giugno 2026, il cambio EUR/USD aveva mostrato un progresso, attestandosi a 1,1573 secondo il tasso di riferimento medio della BCE. Il guadagno giornaliero era stato dello 0,286% rispetto all'1,1540 del giorno precedente, rappresentando uno dei principali movimenti tra le valute di riferimento.

La quotazione EUR/USD al 9 giugno 2026, basata sui dati BCE, indicava 1,1573, con un movimento netto di circa 2,86 dollari su una posizione equivalente a 1.000 dollari. Questo incremento si è verificato in un quadro di attese quasi unanimi per un rialzo di 25 punti base da parte della BCE. Nel frattempo, l'inflazione nell’Eurozona a maggio 2026 si è attestata al 3,2% annuo, mentre la crescita del PIL dell’Eurozona nel primo trimestre 2026 è stata rivista a -0,1% su base trimestrale.

Fattori trainanti e movimenti correlati

L'euro ha beneficiato anche di un temporaneo allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, un fattore che ha contribuito a ridurre la domanda di dollaro come bene rifugio. Questo scenario ha favorito la moneta unica, permettendole di guadagnare terreno. Tra gli altri principali cambi, il GBP/USD ha segnato un incremento dello 0,307%, raggiungendo 1,3404. Anche il cambio USD/JPY ha mostrato un rialzo, salendo dello 0,119% a 160,16.