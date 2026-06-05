Un accordo politico sull’euro digitale è stato raggiunto nell’Europarlamento. Si tratta di un gentlemen’s agreement il cui testo, simile a quello già discusso dal Consiglio Ue, è in fase di lavorazione. Il relatore della Commissione Affari economici, Navarrete, trasmetterà a breve il documento, che non prevede uno specifico holding limit, ovvero un massimo di giacenza di euro digitali sui conti. È stata concordata una metodologia per il calcolo di tale limite, da stabilire nel 2028, un anno prima del lancio ufficiale dell’euro digitale, su proposta della Banca Centrale Europea (BCE).

Parlamento europeo e/o Consiglio potranno adottare un limite inferiore, se necessario.

Dettagli dell’accordo e preoccupazioni bancarie

La priorità è salvaguardare il sistema bancario europeo, preoccupato che un’elevata giacenza di euro digitali possa drenare i depositi. La cifra esatta sarà definita a ridosso del lancio, considerando crescita, inflazione e stato di salute delle banche. Il testo concordato dagli europarlamentari è vicino a quello del Consiglio, il che fa prevedere un negoziato trilaterale tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue senza particolari complicazioni.

Il ruolo della BCE e la tutela del contante

La Banca Centrale Europea (BCE) ha ribadito l’impegno a garantire la libertà di scelta tra contante e soluzioni digitali per i cittadini dell’area euro.

Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, ha sottolineato in Parlamento che l’accesso al contante è una responsabilità fondamentale. La BCE sostiene la combinazione delle proposte legislative su moneta legale in contante ed euro digitale in un unico Single Currency Package, rafforzando l’idea che entrambe le forme rappresentino la stessa valuta, differendo solo nel supporto.

La BCE ha inoltre avviato accordi di cooperazione con organizzazioni europee di standardizzazione e sta preparando una fase pilota dell’euro digitale per la seconda metà del 2027. Il progetto mira a introdurre standard aperti e uniformi per i pagamenti digitali, con la decisione sul redesign delle banconote attesa entro fine 2026.

L’obiettivo è garantire che l’introduzione dell’euro digitale non comprometta accessibilità e sicurezza della valuta fisica, mantenendo sovranità monetaria e libertà di scelta per i cittadini europei.