Le borse europee hanno chiuso in flessione il 22 giugno 2026, risentendo delle dimissioni del Primo Ministro britannico Keir Starmer e dell'attenzione sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le principali piazze finanziarie hanno registrato cali significativi: Londra ha ceduto lo 0,7%, Parigi lo 0,79%, Francoforte lo 0,25% e Milano lo 0,6%. Nonostante l'andamento negativo generale, i titoli tecnologici hanno mostrato una sovraperformance, con StMicroelectronics in particolare evidenza a Piazza Affari, segnando un aumento dell'1,3%.

Performance di settori e titoli italiani

I settori dei materiali e delle telecomunicazioni hanno evidenziato un andamento negativo, con Tim in calo dell'1,46%. A Piazza Affari, Mps ha chiuso a -0,68% nel giorno del suo consiglio di amministrazione, mentre Unipol è salita dell'1,11%. Tra gli altri principali titoli, Intesa Sanpaolo ha ceduto lo 0,42%, Mediobanca ha mostrato una lieve flessione, e Generali ha chiuso in positivo dello 0,47%.

Mercati delle materie prime e stabilità dello spread

Sul fronte delle materie prime, si è osservata una discesa del prezzo del Brent, attestatosi a circa 79 dollari al barile. In controtendenza, il gas naturale ha guadagnato l'1,2%, raggiungendo i 42,6 euro. I metalli preziosi hanno registrato un apprezzamento: l'oro è salito dell'1,4% a 4.210 dollari l'oncia e l'argento del 2,4% a 66,4 dollari.

Lo spread tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi ha mantenuto la sua stabilità, fermandosi a 70,6 punti.

Incertezza politica nel Regno Unito e impatto sui listini

Nel Regno Unito, l'incertezza politica ha significativamente contribuito alla debolezza dei mercati britannici. Il FTSE 100 ha registrato una chiusura in calo dello 0,4% a 10.363 punti, culminando in una perdita settimanale dell'1%, la più marcata da inizio maggio. Anche l'indice delle medie capitalizzazioni, il FTSE 250, ha segnato una flessione dello 0,6%. I titoli minerari hanno esercitato una pressione notevole sull'indice: Anglo American e Rio Tinto hanno perso il 2,6% ciascuna, mentre Glencore ha ceduto l'1,6%. La società mineraria di metalli preziosi Fresnillo ha subito un calo di circa il 4,6%.

L'incertezza è stata ulteriormente alimentata dalla prospettiva di un cambiamento nella leadership politica, con il sindaco di Manchester, Andy Burnham, che si profila come possibile sostituto di Keir Starmer.

A livello internazionale, le tensioni tra Stati Uniti e Iran e la successiva sospensione dei colloqui di pace hanno influenzato il sentiment degli investitori, specialmente in relazione ai rischi di approvvigionamento energetico nella strategica regione del Golfo. In questo scenario, i titoli energetici britannici hanno tratto vantaggio dal rialzo del prezzo del petrolio: BP ha registrato un aumento del 2,8% e Shell dell'1,1%.