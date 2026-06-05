Nel primo trimestre del 2026, il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’area dell’euro ha registrato una diminuzione dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Questa contrazione segna un’inversione di tendenza per l’eurozona, dopo la crescita precedente. Contestualmente, il PIL dell’Unione Europea a 27 paesi ha subito un calo dello 0,1% su base congiunturale. Questi dati indicano un cambiamento rispetto al quarto trimestre del 2025, quando il PIL era aumentato dello 0,2% sia nell’eurozona sia nell’intera Unione Europea. La variazione negativa del primo trimestre 2026 segue dunque una crescita registrata nei mesi finali del 2025.

Andamento economico e differenze

La flessione del PIL interessa eurozona e Unione Europea, con diverse intensità. La contrazione dello 0,2% nell’eurozona è il dato più significativo; nell’UE a 27 paesi il calo è dello 0,1%, meno marcato ma negativo.

Il confronto con il trimestre precedente evidenzia il mutamento del quadro: nel quarto trimestre del 2025, entrambe le aree avevano registrato una crescita dello 0,2%. Questo passaggio da espansione a contrazione è un indicatore cruciale del ciclo economico europeo.

Il ruolo di Eurostat

Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, è responsabile della raccolta e dell’analisi dei dati economici, demografici e sociali dei paesi. Tra le sue attività principali rientra la pubblicazione periodica di indicatori macroeconomici, incluso il Prodotto Interno Lordo, misura chiave per valutare lo stato di salute dell’economia europea.

Fornisce dati comparabili a livello internazionale, consentendo il monitoraggio costante delle variabili economiche e supportando le decisioni di istituzioni e governi nazionali. Le rilevazioni di Eurostat sono un riferimento per analisti, ricercatori e policy maker per comprendere le dinamiche economiche dell’Unione Europea.