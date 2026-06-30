Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, ha posto l'accento sull'imponente mole di lavoro che ha caratterizzato l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Un'impresa che, come sottolineato dal ministro durante un Forum ANSA, ha richiesto e continuerà a necessitare di costanti revisioni per adattarsi alle esigenze emergenti e garantire la massima efficacia. Foti ha assicurato che l'attuazione del Pnrr avrà un grosso impatto sui cittadini, un riverbero tangibile nella vita quotidiana grazie alle significative riforme già introdotte e a quelle in fase di completamento.

Le riforme strutturali e il loro impatto diretto

Il ministro Foti ha elencato un paniere di riforme di primaria importanza che costituiscono il pilastro del Pnrr. Tra queste spiccano la cruciale riduzione dei tempi della giustizia, un passo fondamentale per l'efficienza del sistema Paese, e l'introduzione del nuovo codice degli appalti. Quest'ultimo, in particolare, è stato oggetto di grande attenzione a livello europeo e ha già generato effetti decisamente positivi sotto il profilo economico, contribuendo a snellire le procedure e a incentivare gli investimenti. Altre misure significative includono la revisione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, volta a sostenere le imprese e migliorare la liquidità del sistema, e la profonda riforma dei pubblici servizi, che avrà un riverbero diretto sui servizi al cittadino, migliorandone la qualità e l'accessibilità.

Completa il quadro la legge sulla competitività, pensata per stimolare la crescita e l'innovazione nel tessuto produttivo nazionale.

I risultati italiani nel contesto europeo

L'Italia si distingue nel panorama europeo per i risultati eccezionali raggiunti nell'attuazione del Pnrr. Il Paese ha già conseguito l'85% delle risorse erogabili, una percentuale che eguaglia quella della Francia, ma con una differenza sostanziale nel volume complessivo dei fondi: ben 194 miliardi di euro per l'Italia, a fronte dei circa 40 miliardi destinati alla Francia. Questo dato evidenzia la portata monumentale dell'impegno italiano. Declan Costello, direttore generale del progetto, ha riconosciuto esplicitamente i risultati italiani come tra i migliori nell'intera Unione Europea, un attestato di efficacia e dedizione.

Il completamento delle rendicontazioni entro la fine di agosto rappresenta un obiettivo strategico, poiché potrebbe sbloccare un'ulteriore tranche da 28 miliardi di euro, una risorsa fondamentale per l'economia nazionale e per il proseguimento degli investimenti previsti dal Piano.

Il Pnrr: motore di cambiamento e prospettive future

Il Pnrr si conferma un vero e proprio motore di cambiamento per l'Italia, con progressi tangibili in molteplici settori chiave. Dalla promozione della ricerca e dell'innovazione alla riduzione della dispersione scolastica, dal rafforzamento della medicina territoriale per una sanità più vicina ai cittadini alla produzione di energia sugli edifici agricoli, che coniuga sostenibilità e sviluppo economico.

Il Piano ha inoltre potenziato i servizi attivi per il lavoro e ha favorito nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione, introducendo nuove generazioni digitali. Tommaso Foti ha ribadito con forza che il Pnrr "sta cambiando l'Italia", trasformando il Paese attraverso investimenti mirati e riforme strutturali. In questo contesto, il ministro ha sottolineato l'importanza cruciale della flessibilità europea nell'utilizzo dei fondi e la necessità di adottare con rapidità i provvedimenti necessari per sbloccare e impiegare efficacemente le risorse disponibili, garantendo così il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.