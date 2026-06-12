La Borsa di Milano ha sfiorato un nuovo record storico nella giornata del 12 giugno 2026, con l'indice Ftse Mib che ha segnato un robusto incremento dell'1,88%, portandosi a quota 51.452 punti. Questo significativo balzo, registrato dopo l'apertura di Wall Street, consolida la performance positiva della piazza finanziaria milanese, che aveva già toccato un record infraday all'inizio della settimana. L'ottimismo contagia anche gli altri principali listini europei, anch'essi in fase di espansione.

Performance dei titoli e dinamiche settoriali

La seduta odierna ha visto protagonisti diversi titoli di spicco.

Tra i più brillanti figurano Buzzi, che ha registrato un notevole incremento del 5,5%, seguito da Stellantis con un +5% e Unipol con un solido +4,7%. Particolarmente dinamico è stato il settore bancario, che ha mostrato una marcata forza trainante. Mediobanca e Unicredit hanno chiuso entrambe con un significativo rialzo del 3,8%, mentre Intesa Sanpaolo ha guadagnato il 3,7% e Monte dei Paschi di Siena ha segnato un +3,5%. Questi movimenti sono stati alimentati dalle speculazioni su una potenziale offerta per Monte Paschi, un fattore che ha riacceso le aspettative di nuove operazioni di fusione e acquisizione (M&A) all'interno del comparto finanziario italiano, suggerendo una possibile ondata di consolidamento.

Nonostante il clima generalmente positivo, il comparto energetico ha mostrato un andamento in controtendenza. I principali titoli del settore hanno chiuso in negativo: Eni ha ceduto il 3%, Tenaris ha registrato una flessione del 2,1%, e Saipem ha concluso la giornata con un calo dello 0,7%.

Contesto macroeconomico e scenari internazionali

Il generale clima di fiducia sui mercati è stato ulteriormente alimentato dalle prospettive di un possibile accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Questa attesa ha avuto un impatto diretto, contribuendo a una sensibile diminuzione dei prezzi del greggio e a un calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Tali dinamiche sono percepite come fattori capaci di mitigare i rischi di inflazione.

Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato l'imminenza di un'intesa con l'Iran e la cancellazione di attacchi precedentemente pianificati contro il paese mediorientale, hanno rafforzato ulteriormente il sentiment positivo.

L'attuale andamento del Ftse Mib si colloca all'interno di una settimana complessivamente positiva per il listino milanese, caratterizzata da un sostenuto rally di banche e assicurazioni. Questo ha generato un rinnovato e significativo interesse per l'intero settore finanziario italiano. L'apertura di Wall Street ha visto il Nasdaq distinguersi come l'unico indice a registrare una performance negativa, in attesa del tanto atteso debutto di Space X.