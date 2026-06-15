Il prezzo del gas ha aperto in forte calo sul mercato di Amsterdam, registrando una significativa flessione del 5,9% nella mattinata del 15 giugno 2026. Le quotazioni hanno raggiunto i 44,09 euro al megawattora, un valore che riflette l'impatto di sviluppi geopolitici sulle aspettative del mercato.

Questa riduzione delle quotazioni è stata innescata da due eventi chiave: l'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz. Questi fattori hanno contribuito a un sentiment di maggiore stabilità, influenzando positivamente le dinamiche del mercato e spingendo al ribasso i prezzi del gas, grazie alla percezione di una potenziale maggiore offerta globale.

Il benchmark europeo del gas: il TTF

La rilevazione del prezzo a 44,09 euro al megawattora si riferisce all'andamento di apertura del mercato TTF (Title Transfer Facility) di Amsterdam. Questo indice è il benchmark europeo per il gas naturale all'ingrosso, riconosciuto per la sua capacità di riflettere in tempo reale le condizioni di mercato e di fungere da riferimento per le transazioni di gas in tutta Europa, con ripercussioni dirette sui costi energetici.

Volatilità nel mercato TTF

Il TTF, con sede nei Paesi Bassi, è il principale punto di riferimento per il mercato all'ingrosso del gas naturale in Europa. Le sue quotazioni giornaliere sono un indicatore cruciale dell'andamento del mercato spot e influenzano i prezzi all'ingrosso in numerosi Paesi europei.

Nel mese di maggio 2026, il TTF ha mostrato una tendenza al ribasso, seppur con oscillazioni. Il 25 maggio, ha chiuso a circa 45,63 euro/MWh, con una flessione del 6,23% rispetto all'apertura. Tuttavia, il primo giugno ha visto un'apertura a 47,7 euro/MWh, in rialzo del 3,7% rispetto al giorno precedente. Questi movimenti evidenziano la persistente volatilità che ha caratterizzato il mercato TTF nelle ultime settimane, rendendo il contesto attuale dinamico.