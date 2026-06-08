L'8 giugno 2026, il mercato del gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam ha visto i prezzi attestarsi sotto la soglia dei 51 euro al megawattora. Nonostante un iniziale rialzo in apertura di seduta, che aveva spinto le quotazioni a valori non registrati dal 20 maggio, la giornata si è conclusa con una flessione al di sotto di tale livello.

I contratti future per il mese di giugno hanno chiuso con un incremento del 4,7%, fissandosi a 50,75 euro al MWh. Questo valore è giunto dopo che, in mattinata, il prezzo del gas naturale era balzato sopra i 51 euro al MWh, con un aumento del 5,58% che lo aveva portato a 51,22 euro.

Fattori di influenza: Medio Oriente e sciopero in Australia

Le oscillazioni delle quotazioni sono state determinate da una combinazione di fattori. L'inasprimento delle tensioni in Medio Oriente, con scambi di fuoco tra Iran e Israele, ha generato incertezza sui mercati energetici, sostenendo inizialmente i prezzi. Contestualmente, lo sciopero degli addetti presso l’impianto di Ichthys di Inpex Corporation in Australia ha avuto un impatto significativo.

L’impianto di Ichthys è cruciale, rappresentando il 2% della produzione mondiale di gas naturale e con una capacità di esportazione di 9,3 milioni di tonnellate all’anno. L'interruzione delle sue attività ha limitato l'offerta globale, influenzando direttamente le dinamiche di prezzo sulle piazze europee come la TTF di Amsterdam.

La sua rilevanza nel panorama dell'approvvigionamento energetico mondiale rende qualsiasi interruzione operativa un evento di portata globale, accentuando le preoccupazioni sulla stabilità delle forniture.

Nonostante la spinta rialzista iniziale, la giornata si è conclusa con un assestamento dei prezzi sotto la soglia dei 51 euro al MWh. Ciò evidenzia la sensibilità del mercato del gas a eventi esterni e la rapidità con cui le quotazioni possono reagire a sviluppi geopolitici ed economici.