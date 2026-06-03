Il prezzo del gas ha aperto la giornata in rialzo, raggiungendo i 48,76 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam. L'incremento, pari al 2,4% rispetto alla chiusura precedente, è stato registrato nella mattinata del 3 giugno 2026. Gli operatori monitorano con attenzione gli sviluppi del conflitto in Medio Oriente, fattore che continua a influenzare significativamente le quotazioni internazionali.

Questa apertura in crescita evidenzia la spiccata sensibilità dei mercati globali alle tensioni geopolitiche. La situazione mediorientale genera incertezza e volatilità, contribuendo a spingere al rialzo il costo del gas naturale.

Tale tendenza sottolinea l'impatto diretto e immediato degli eventi internazionali sui prezzi delle materie prime essenziali, con conseguenze per l'intera filiera energetica.

Andamento del mercato italiano

Anche il mercato italiano del gas ha mostrato un trend di crescita. L'indice IGI (Italian Gas Index), parametro cruciale, ha registrato un aumento. Calcolato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), l'IGI si è attestato a 47,09 euro al megawattora il 1° giugno 2026, superando i 45,84 euro del 31 maggio 2026, confermando un rialzo anche a livello nazionale.

Il ruolo dell'IGI nel mercato nazionale

L'Italian Gas Index (IGI) è un indicatore chiave per il prezzo di riferimento del gas naturale scambiato sul mercato italiano.

La sua importanza deriva dall'essere uno strumento di valutazione trasparente e replicabile, indispensabile per gli operatori. Il GME, attraverso il calcolo quotidiano, fornisce un punto di riferimentoaffidabile per diverse operazioni strategiche.

Tra le principali applicazioni dell'IGI, spicca la sua utilità per le operazioni di hedging, che permettono di mitigare i rischi legati alle fluttuazioni dei prezzi. È inoltre fondamentale per la strutturazione e negoziazione dei contratti di fornitura, garantendo chiarezza e stabilità. La sua trasparenza e metodologia di calcolo replicabile lo rendono essenziale per la gestione efficiente del mercato nazionale del gas.