Il prezzo del gas ha aperto la giornata in rialzo, con le quotazioni ad Amsterdam che hanno registrato un incremento dello 0,6%, attestandosi a 49,02 euro al megawattora. Questo movimento si inserisce in un contesto internazionale ancora fortemente influenzato dagli sviluppi in Medio Oriente e dalla persistente guerra tra Russia e Ucraina.

Andamento delle quotazioni e fattori geopolitici

Le dinamiche dei prezzi del gas sul mercato europeo continuano a essere strettamente legate a un quadro geopolitico complesso. Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto tra Russia e Ucraina rimangono, infatti, elementi chiave che orientano l'andamento delle contrattazioni e le aspettative degli operatori.

L'apertura delle negoziazioni presso il mercato di Amsterdam ha confermato questa sensibilità, con un aumento dello 0,6% che ha portato il prezzo a 49,02 euro al megawattora.

Il costo del gas per i clienti vulnerabili a maggio

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha comunicato che per il mese di maggio 2026, la componente del prezzo della materia prima gas per i circa 2,3 milioni di clienti nel Servizio di tutela della vulnerabilità si è attestata a 46,89 euro/MWh. Questo valore segue un sensibile calo registrato nel mese di aprile. Le quotazioni all'ingrosso del PSV day ahead sono rimaste pressoché stabili, portando a un lieve aumento della spesa totale per l'utente tipo, pari allo 0,9% rispetto al mese precedente.

L'impatto di queste nuove tariffe è stato oggetto di analisi. Il Codacons ha calcolato che la bolletta media di un utente vulnerabile subirà un incremento di 12 euro su base annua, se confrontata con i prezzi di aprile, raggiungendo una media di 1.343,6 euro per nucleo familiare. Nonostante questo, i prezzi del gas sul mercato regolato risultano essere più elevati dell’11,2% rispetto al periodo antecedente il conflitto in Iran.

Assoutenti, tuttavia, ha evidenziato come l’aumento delle tariffe del gas non dovrebbe generare impatti significativi sulle famiglie. Questa prospettiva si basa sul fatto che, durante i mesi più caldi dell'anno, i consumi domestici di gas tendono a essere ai minimi stagionali, un fattore che contribuisce a mitigare l'effetto dell'incremento sui bilanci familiari.