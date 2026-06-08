Il prezzo del gas naturale ha registrato un significativo aumento sulla piazza Ttf di Amsterdam, superando i 51 euro al megawattora (MWh) all'inizio della seduta dell'8 giugno 2026. I contratti future relativi al mese di giugno hanno segnato un incremento del 5,58%, attestandosi a 51,22 euro al MWh, un livello che non veniva raggiunto dallo scorso 20 maggio.

Fattori chiave dietro l'incremento delle quotazioni

Dietro questo rialzo delle quotazioni del gas si celano due fattori principali: l'inasprimento delle tensioni geopolitiche tra Iran e Israele, caratterizzato dal reciproco lancio di missili, e lo sciopero degli addetti presso l'impianto di Ichthys della Inpex Corporation in Australia.

Quest'ultima struttura australiana rappresenta da sola il 2% della produzione mondiale di gas naturale e vanta una capacità di esportazione pari a 9,3 milioni di tonnellate l'anno.

L'importanza strategica dell'impianto Ichthys

L'impianto di Ichthys, situato in Australia e gestito dalla Inpex Corporation, è una delle principali infrastrutture per la produzione e l'esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) a livello globale. Con una capacità di esportazione di 9,3 milioni di tonnellate di GNL all'anno, l'impianto contribuisce in modo significativo all'offerta mondiale di gas. La struttura comprende un terminale di esportazione e una serie di impianti di trattamento e liquefazione, che permettono il trasporto del gas verso i principali mercati internazionali.

Di conseguenza, sia le tensioni geopolitiche che le difficoltà produttive in Australia hanno esercitato un impatto diretto sulle dinamiche di prezzo del mercato europeo del gas, influenzando le quotazioni sulla piazza di riferimento di Amsterdam.