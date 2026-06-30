La domanda globale di trasporto aereo passeggeri ha registrato a maggio una diminuzione del 2,2% rispetto a maggio 2025. La International Air Transport Association (IATA) attribuisce questa contrazione principalmente all'impatto della guerra in Medio Oriente, che ha colpito significativamente i vettori della regione.

Forte Calo in Medio Oriente, Lieve Crescita Altrove

Il calo più marcato si è verificato tra i vettori del Medio Oriente, con una diminuzione del 28,4% su base annua. Questo dato, tuttavia, rappresenta un miglioramento rispetto al crollo del 46,6% rilevato ad aprile.

Escludendo la regione mediorientale, la domanda globale di passeggeri è cresciuta dello 0,7% rispetto a maggio 2025. Nel complesso, la capacità totale (misurata in ASK) è diminuita del 2,3% su base annua, mentre il load factor si è attestato all'83,5% (+0,1 punti percentuali rispetto a maggio 2025).

Dati Regionali e Mercati Interni

A livello regionale, il mercato internazionale ha visto una contrazione della domanda dell'1,6% rispetto a maggio 2025, capacità scesa del 2,4%. Il load factor internazionale si è attestato all'83,7% (+0,7 punti percentuali). Nei mercati domestici, la domanda è diminuita del 3,1% e la capacità del 2,1%, con un load factor dell'83,0%.

Tra le principali aree geografiche, l'Asia-Pacifico ha registrato una diminuzione dell'1,4% della domanda, mentre l'Europa ha segnato un incremento del 2,7%.

In America Latina e Caraibi la crescita è stata del 6,1%. In Nord America la domanda è calata dello 0,8%. Per i mercati interni, la Cina ha visto una contrazione del 6,2%, l'India una crescita del 10,1%, il Giappone un aumento del 2,8% e gli Stati Uniti un calo dell'1,9%.

Impatto del Conflitto e Prospettive Operative

Il conflitto in Medio Oriente ha inciso sui risultati globali di maggio. Willie Walsh, direttore generale di IATA, ha dichiarato: "Air passenger demand was down 2.2% year‑on‑year in May on the impact of war in the Middle East. The decline was centered on carriers in the Middle East with a 28.4% year‑on‑year fall. That’s a significant improvement on the 46.6% decline recorded for April".

Walsh ha inoltre sottolineato la resilienza della domanda globale nonostante i prezzi elevati di carburante e tariffe, ma le difficoltà legate al conflitto e incertezze sull'approvvigionamento di petrolio tramite lo Stretto di Hormuz potrebbero persistere.

La IATA monitora costantemente l'andamento del mercato e pubblica analisi dettagliate sui dati di traffico e sulle condizioni operative delle compagnie aeree a livello globale.