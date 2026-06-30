L'inflazione in Francia ha registrato un significativo rallentamento a giugno 2026, attestandosi a +1,8% su base annua. Il dato, comunicato dall’Istituto nazionale di statistica (Insee), segna un calo rispetto al +2,4% rilevato a maggio, confermando una tendenza alla frenata dei prezzi su tutto il territorio nazionale. La stima è provvisoria ed è stata pubblicata il 30 giugno 2026.

Sul fronte mensile, i prezzi al consumo hanno mostrato una diminuzione dello 0,2% a giugno, dopo un aumento dello 0,1% a maggio. Questa decelerazione è primariamente attribuita alla netta flessione dei prezzi dell’energia, in particolare dei prodotti petroliferi.

Nonostante il rallentamento, i prezzi dell'energia restano elevati rispetto all'anno precedente, con un incremento dell'11,2% a giugno (dal +16,6% di maggio). Anche i prezzi dei servizi e degli alimentari hanno contribuito al rallentamento. I prodotti manifatturieri hanno evidenziato una flessione più marcata, mentre i prezzi del tabacco sono aumentati leggermente più rapidamente, passando dal +3,2% al +3,3%.

Andamento settoriale dei prezzi

L'analisi dell'Insee evidenzia come la contrazione dei prezzi dell’energia abbia avuto un impatto determinante sull'indice generale. I prezzi degli alimentari sono cresciuti dello 0,9% su base annua a giugno, in diminuzione rispetto all'1,1% di maggio. I prodotti alimentari freschi hanno registrato un aumento del 2,8% (contro il 3,4% di maggio), mentre gli altri prodotti alimentari sono passati da +0,8% a +0,7%.

Il comparto dei prodotti manifatturieri ha subito una diminuzione dello 0,9% a giugno, in parte influenzata da effetti di calendario legati ai saldi. I servizi hanno mostrato una crescita dell'1,8% su base annua, in calo rispetto al 2,1% di maggio.

Indice armonizzato e pubblicazione dati

L'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), utile per il confronto europeo, ha mostrato un incremento del 2,0% a giugno (dal +2,8% di maggio). Su base mensile, l'HICP ha segnato una diminuzione dello 0,3%. L'Insee ha specificato che i dati sono provvisori e i risultati definitivi per giugno 2026 saranno resi noti il 10 luglio 2026. L'istituto aggiorna regolarmente le serie storiche degli indici sul proprio sito.